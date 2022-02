Endesa eleita melhor comercializadora de eletricidade e EDP de gás

© OSCAR DEL POZO/AFP

Dinheiro Vivo 09 Fevereiro, 2022 • 16:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Endesa e a EDP foram distinguidas como Melhor Comercializadora de Eletricidade e Melhor Comercializadora de Gás, respetivamente, na primeira edição dos Prémios de Energia 2022 do portal ComparaJá.pt

Na categoria Comercializadora Mais Verde o galardão foi atribuído à Gold Energy e a Endesa arrecadou um segundo prémio como Melhor Comercializadora de Dual (luz e gás natural). No escalão MultiHome (pack energia e telecomunicações) a escolha recaiu sobre a MEO & Meo Energia.

A escolha da Melhor Comercializadora de Eletricidade é justificada pelo ComparaJá.pt pelo fato da tarifa e-luz da Endesa ser a oferta indicada para todos os que querem contratar um serviço de eletricidade em 2022. De acordo com o portal "seja qual for o número de pessoas que pertencem ao agregado familiar ou a potência contratada, esta tarifa acaba mesmo por ser a melhor opção visto que apresenta o preço mensal mais reduzido do mercado".

A Endesa ganhou também a Melhor Comercializadora Dual uma vez que a sua tarifa e-luz apresenta o valor mensal mais reduzido para todos os utilizadores de todas as potências e de todos os agregados familiares.

No que ao gás diz respeito é a EDP quem apresenta as melhores tarifas em todos os escalões e para todos os agregados familiares (de 1 a 5 pessoas). Isso fez da EDP a Melhor Comercializadora de Gás.

Na Categoria MultiHome a vencedora foi a parceria entre a MEO e MEO Energia, por duplicar a Internet, adicionar pontos MEOS, oferecer um desconto na compra de painéis solares e por estender a respetiva oferta a pacotes 3P e 4P. Para encontrar o vencedor foram analisadas as vantagens que cada parceria (por exemplo NOS & EDP) oferece aos clientes por juntarem os dois serviços numa só proposta.

A Gold Energy arrecada o prémio de Comercializadora Mais Verde por apresentar uma percentagem de 100% de energia renovável e também por apresentar algumas vantagens e promoções no momento de contratar painéis solares.

De forma a definir os vencedores em cada categoria desta primeira edição dos Prémios de Energia do ComparaJá.pt foi necessário definir perfis médios de consumo por agregado (quantidade de pessoas que habitam o imóvel) para encontrar as melhores ofertas do mercado.

O ComparaJá.pt, que teve por base as tarifas disponíveis em mercado atualizadas em janeiro, distinguiu as comercializadoras mais competitivas naquelas cinco categorias. Para tal analisou os perfis de consumo utilizando os dados médios dos utilizadores do portal em 2021 e foram tidos em conta os preços alterados no início de 2022.

Para Rita Araújo, responsável de energia do ComparaJá, os novos preços de 2022 trouxeram "alterações significativas para a carteira dos portugueses" e existe a possibilidade de o novo ano fazer com que as famílias portuguesas estejam mais atentas ao mercado da energia.

Saliente-se que estas distinções atribuídas têm caráter meramente simbólico, não existindo qualquer prémio pecuniário.