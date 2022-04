Endesa ganha direitos para explorar central fotovoltaica na barragem do Rabagão

O projeto-piloto de uma central flutuante fotovoltaica na barragem do Alto Rabagão foi um investimento da EDP, que foi inaugurado em 2017. Agora, será a Endesa a instalar aqui uma central de 42 megawatt (Rui Manuel Ferreira / Global Imagens) © Rui Manuel Ferreira / Global Imagens

A Endesa ganhou o direito de ligação dos 42 megawatt (MW) leiloados na barragem do Alto Rabagão, Montalegre, para a instalação de um projeto de energia solar fotovoltaica flutuante com investimento de 115 milhões de euros, disse a empresa.

"A Endesa, através da sua subsidiária Endesa Generación Portugal, ganhou o primeiro leilão solar flutuante em albufeiras na Península Ibérica com uma ligação de 42 MVA [megavolt ampere, equivalente a megawatt] com direito a instalar um projeto de energia solar fotovoltaica flutuante na albufeira do Alto do Rabagão", informou, em comunicado enviado às redações.

Segundo a empresa, o projeto naquela barragem vai envolver um investimento de cerca de 115 milhões de euros e deverá entrar em funcionamento em 2026.

Trata-se do segundo contrato ganho pela Endesa em Portugal num curto espaço de tempo, lembrou a empresa que venceu recentemente o concurso para a conversão da centra do Pego, em Abrantes, onde diz estar já a trabalhar no projeto híbrido de tecnologias renováveis, armazenamento e hidrogénio verde, com um investimento de 600 milhões de euros.

O Governo leiloou, na segunda-feira, 263 MW para instalação e exploração de centrais fotovoltaicas em sete barragens do país, dos quais 100 MW em Alqueva, o "maior projeto de solar flutuante no mundo", segundo o secretário de Estado da Energia, João Galamba.

A EDP - Energias de Portugal também informou hoje que, através da subsidiária EDP Renováveis, obteve o direito de ligação à rede de eletricidade para uma capacidade de 70 MVA (MegavoltAmpere) no Alqueva.

Segundo o despacho publicado, na região hidrográfica do Tejo, foram a leilão 50 MW em Castelo de Bode e 33 MW no Cabril, e na região Norte serão leiloados 42 MW no Alto Rabagão, 17 MW em Vilar-Tabuaço, 13 MW em Paradela e 8 MW em Salamonde.

De acordo com o calendário enviado à Lusa, os concorrentes são hoje notificados dos resultados do leilão, seguindo-se um período de audiência prévia.

Os resultados finais deverão ser publicados no dia 19 de abril, no portal para candidaturas e no "site" da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e as notificações aos adjudicantes no dia 27 deste mês.