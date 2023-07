Endesa lucra 879 milhões de euros no primeiro semestre

Gas stove and light bulb. Utility bills concept. Composition © Aldeca Productions - stock.adobe

A Endesa teve lucros de 879 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, menos 4% do que nos mesmos meses de 2022, revelou esta quarta-feira a empresa espanhola de energia.

A Endesa sublinhou, num comunicado, que os resultados no primeiro semestre de 2022 da Endesa tinham tido um efeito extraordinário, com as mais-valias da venda de 51% do negócio de mobilidade elétrica à italiana Enel.

Assim, segundo a empresa, retirando esse efeito extraordinário de 2022, os lucros no primeiro semestre do ano passado foram 734 milhões de euros, que comparam com os 879 milhões de 2023, ou seja, neste cenário, houve um aumento de lucros nos últimos seis meses.

A empresa é a maior elétrica espanhola e a segunda na distribuição de gás em Espanha.

Em Portugal, a Endesa produz e distribui eletricidade, tendo no ano passado ganhado o concurso para a reconversão da central do Pego (Abrantes), com um projeto de investimento de 600 milhões de euros.

A Endesa tem ainda em Portugal projetos para geração de energia solar no Algarve e na barragem do Alto Rabagão (Montalegre).

Em 2022, a Endesa teve lucros de 2.541 milhões de euros, um aumento de 77% em relação a 2021.

A Endesa atribuiu o resultado de 2022, parcialmente, "ao bom comportamento do negócio do gás" num ano marcado pela maior produção de eletricidade com recurso ao gás, em centrais de ciclo combinado.

Este aumento da produção de eletricidade com recurso ao gás deveu-se à necessidade de compensar os efeitos da seca na Península Ibérica (que afetou a geração hidroelétrica, que depende da água armazenada nas barragens) e da paragem das centrais nucleares francesas (o que aumentou a exportação de energia para França, a partir de Espanha).