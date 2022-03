Endesa vence concurso para central do Pego

Central Termoelétrica do Pego (imagem de arquivo) © HELENA SILVA /GLOBAL IMAGENS

A Endesa venceu o concurso de projetos para a reconversão da central a carvão do Pego. Os resultados finais foram divulgados esta sexta-feira pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Em comunicado, a elétrica espanhola informa que "através da sua filial Endesa Generación Portugal venceu hoje o concurso de transição justa do Pego, em Portugal, com um projeto que combina a hibridização de fontes renováveis e o seu armazenamento naquela que será a maior bateria da Europa, com iniciativas de desenvolvimento social e económico".

O projeto apresentado pela empresa representa um investimento total de 600 milhões de euros, não estando sujeito a apoios externos por se tratar de uma iniciativa economicamente sustentável.

"Este investimento destina-se à construção de nova capacidade solar (365 MWp) e eólica (264 MW) num regime de hibridização apoiado por um sistema de armazenamento com baterias com uma capacidade total de 168,6 MW", detalha a empresa liderada por Nuno Ribeiro da Silva. Além disso, será instalado um eletrolisador de 500 kW para a produção de energia verde que entra em funcionamento em simultâneo para aproveitar os excedentes que não podem ser geridos pelo sistema de armazenamento.

Para além do desenvolvimento de fontes de energias renováveis, a Endesa garante que apresentou um plano "no qual envolveu todos os agentes locais" para o crescimento económico e social da região que inclui "a criação de 75 postos de trabalho, 12.000 horas de formação e o apoio às PME para que integrem os seus projetos na região, criando novas oportunidades de crescimento e riqueza para a Região de Abrantes".

(Notícia em atualização)