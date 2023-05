Endesa X instala 6 centrais solares fotovoltaicas para o grupo Aquinos

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Maio, 2023 • 11:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Endesa X anunciou ter colocado em funcionamento seis centrais solares fotovoltaicas de autoconsumo para o grupo Aquinos, cobrindo 37% das necessidades energéticas do fabricante de móveis e colchões em Tábua, Carregal do Sal e Nelas.

Em comunicado, a filial de serviços energéticos da Endesa refere ter instalado 7.296 painéis solares fotovoltaicos, com uma capacidade total de 3,3 MWp (megawatt-pico), que produzirão aproximadamente 4,4 GWh (gigawatt)/ano, para responder às necessidades energéticas do grupo Aquinos em seis Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC's) localizadas em Tábua, Carregal do Sal e Nelas, nos distritos de Coimbra e Viseu.

"Os trabalhos nas instalações começaram em dezembro de 2022 e foram concluídos após cinco meses, um tempo recorde dada a dimensão da obra", salienta.

De acordo com a Endesa X, com este projeto "o grupo Aquinos evitará a emissão anual de 1.133 toneladas de CO2 [dióxido de carbono] para a atmosfera, o que equivale à plantação de 62.971 árvores e significa uma poupança anual de 54% na fatura energética até 2023".

Os painéis solares de alto rendimento instalados ocupam uma área de captação solar de 16.272 metros quadrados (m2), o equivalente a três campos de futebol, sendo a energia produzida pela energia solar "equivalente ao consumo anual de 1.336 agregados familiares ou a 25,9 milhões de quilómetros percorridos por um carro elétrico".

Segundo a Endesa X, trata-se de um "projeto de aluguer operacional através de um veículo de investimento que assume a manutenção da instalação durante os 15 anos do contrato": "O cliente externaliza todos os serviços e operações que intervêm na execução do projeto através da Endesa X como gestor integral, fazendo coincidir as prestações com as poupanças investidas durante o contrato. No final do contrato, a propriedade passa para o cliente", explica.

Para levar a cabo este projeto em Portugal, a Endesa X conta com uma aliança comercial com a Río Energía e a EnergyCon, uma empresa de instalações especializada em serviços energéticos e descarbonização.