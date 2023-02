Endividamento das grandes empresas subiu 5,9 mil milhões de euros para 89,9 mil milhões

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno © LUSA

As grandes empresas privadas aumentaram o seu endividamento em cerca de 5,9 mil milhões de euros para 89,9 mil milhões de euros, entre final de 2021 e de 2022, enquanto as pequenas e micro empresas diminuíram-no ligeiramente, segundo dados do Banco de Portugal.

Os dados publicados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP) revelam que o endividamento das empresas privadas aumentou em 5,5 mil milhões de euros em 2022 face a 2021, para 289,8 mil milhões de euros.

Uma análise desagregada pelas dimensões das empresas privadas indica comportamentos divergentes relativamente ao seu endividamento.

O endividamento das grandes empresas privadas aumentou 5 875,3 milhões de euros para 89 840,58 milhões de euros, enquanto o endividamento das médias empresas subiu 1 197,63 milhões de euros para 55 002,4 milhões de euros.

Por outro lado, o endividamento das pequenas empresas diminuiu 61,64 mil euros de euros para 48 323,75 milhões de euros e as micro empresas 449 mil euros para 78 005,96 milhões de euros.

Contudo, em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), o endividamento das empresas privadas diminuiu de 132,56% no final de 2021 para 121,92% no final de 2022.

No final de 2022, o endividamento das grandes empresas era de 37,8% do PIB (39,15% no final de 2021), das médias empresas de 23,14% (25,09% no final de 2021), das pequenas empresas de 20,33% (22,56% no final de 2021) e de microempresas de 32,82% (36,58% no final de 2021).

No global, o endividamento da economia, que inclui as administrações públicas, empresas e particulares, aumentou 19,1 mil milhões de euros em 2022, para 793,8 mil milhões de euros, ainda que em percentagem do PIB tenha passado de 361,2%, em 2021, para 333,9% do PIB, em 2022, reflexo do aumento do PIB registado em 2022, superior ao acréscimo do endividamento.

Deste total, 441,3 mil milhões de euros eram referente ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 352,5 mil milhões de euros ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).

Segundo o BdP, o aumento do endividamento das empresas privadas reflete "um aumento do endividamento perante o exterior (2,9 mil milhões de euros), o setor financeiro (1,8 mil milhões de euros) e as empresas (1,0 mil milhões de euros)".