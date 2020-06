Endividamento do setor não financeiro sobe para 736,3 mil ME em abril

O endividamento do setor não financeiro aumentou em abril para 736,3 mil milhões de euros, mais 11,3 mil milhões de euros do que em março, de acordo com dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

Do endividamento de 736,3 mil milhões de euros do setor do não financeiro (setor público e privado, excluindo empresas financeiras, como bancos) em abril, 330,4 mil milhões de euros eram referentes ao setor público e 405,9 mil milhões de euros ao setor privado.

Face a março de 2020, o endividamento do setor não financeiro aumentou 11,3 mil milhões de euros, uma subida que resultou dos “acréscimos de 8,0 mil milhões de euros do endividamento do setor público e de 3,3 mil milhões de euros do endividamento do setor privado”, segundo o BdP.

O banco central refere que a subida do endividamento do setor público “refletiu-se sobretudo no acréscimo do endividamento face ao exterior (4,1 mil milhões de euros) e face ao setor financeiro (3,1 mil milhões de euros)”.

Já no setor privado, o endividamento das empresas face ao setor financeiro aumentou 3,4 mil milhões de euros, tendo este acréscimo sido “ligeiramente compensado pela diminuição do endividamento dos particulares face ao setor financeiro”.