Energéticas investiram quase seis mil milhões de euros em tecnológicas até 2020

O setor energético investiu um total de 5,98 mil milhões em tecnologias e em startups tecnológicas, entre 2018 e 2020. Quem o diz é a NTT DATA no estudo "Energy Trends", que avalia investimentos das 33 maiores empresas do setor.

Os investimentos têm mantido um ritmo ascendente, com um crescimento anual de 17%, desde 2008 (período em que foram feitos 317 investimentos em 258 startups), segundo a análise. No entanto, a pandemia de covid-19 desacelerou e causou uma queda no número de investimentos. Estes negócios, que a indústria estima que poderiam ter atingido os 132 investimentos, caíram para 46 em 2020, totalizando cerca de seis mil milhões de euros, revela comunicado enviado às redações.

"O Energy Trends Report demonstra que o setor energético está muito empenhado em inovar para melhorar a vida dos cidadãos de todo o mundo, o que se traduz no surgimento de novas fontes de energia e tecnologias, que contribuirão para um planeta mais verde e mais qualidade de vida das populações", afirma o associate partner & head of utilities NTT DATA em Portugal, Luís Vaz de Carvalho, citado em comunicado.

O relatório da NTT DATA deteta, ainda, uma mudança significativa em relação à liderança das companhias de eletricidade sobre as petrolíferas. Esta tendência que se inverteu nos últimos três anos, tendo as últimas assumido a liderança, ao participar em mais 20% de investimentos do que as companhias elétricas, lê-se na mesma nota.

As várias iniciativas como o Green New Deal, a Lei Europeia do Clima e as obrigações NextGen no setor energético, provêm de uma forte mudança. Serão investidos 30% do total dos fundos da UE em planos energéticos e climáticos, o que se traduz num forte empenho no que toca ao paradigma energético.

Investimento por área geográfica

Os principais hubs de investimento estão localizados nos Estados Unidos e na Europa, com a Califórnia e a Alemanha em destaque, sendo os EUA responsáveis por quase 50% dos investimentos, enquanto a Europa alcança quase 40%. No entanto, estes locais de investimento estão a abrir espaço para outros mercados como o Médio Oriente (realizou 8% do total dos investimentos efetuados).

Acrescentam-se as regiões da Ásia, Médio Oriente e África que começam a desenvolver os seus ecossistemas inovadores, devido ao impulso que as grandes empresas estão a dar às startups nestas regiões, o que conduzirá ao estabelecimento de grandes hubs nos próximos anos, que aumentarão a criação de novas empresas e soluções inovadoras para o setor, criando maior interesse dos investidores em estabelecer sedes nas zonas.

Alternativas aos antigos modelos de energia

Impulsionado por fatores sociais, o ambiente sentido no mercado global provocou o aparecimento de alternativas aos modelos tradicionais de produção de energia, como o gás e o petróleo. As alternativas incluem os combustíveis sintéticos e o armazenamento de energia alimentado pelas energias renováveis e a digitalização em constante crescimento, bem como o hidrogénio.

O combustível sintético pode fazer grandes progressos nos próximos anos. O e-fuel (produzidos a partir de hidrogénio gerado de fontes de energia renovável e incorporando carbono para produzir hidrocarbonetos ou metanol ou azoto para sintetizar um combustível alternativo como o amoníaco) permanecem quase desconhecidos, mas espera-se que desempenhem um papel importante no complemento da mobilidade elétrica ou que sejam a principal alternativa quando a eletricidade se tornar inviável, explica o comunicado.

Está incluído também o hidrogénio de baixas emissões, das tecnologias mais faladas atualmente. Isto abrange o hidrogénio verde, produzido a partir de fontes renováveis, e o hidrogénio azul, produzido a partir de combustíveis fósseis com captura e armazenamento de CO2.

Tendências e visão para 2030

Em última análise dos dados (como o volume de investimento, número de casos, CVC, investimento em startups) deverão continuar a aumentar ao ano, graças ao impulso potenciado pela ajuda governamental e pelas medidas lançadas a favor dos novos modelos. Com o investimento direto em energias renováveis, armazenamento e mobilidade mais limpos, prevê-se um forte crescimento da inovação no setor nos próximos anos.

O crescimento será também impulsionado pela consolidação de novos modelos com colaborações entre empresas e startups.

O relatório pretende oferecer uma visão geral das tendências macro do setor, em termos de investimentos de capital de risco em tecnológicas e novos modelos de negócio, antecipando potenciais mudanças. Para isso, o estudo destaca diferentes tendências e casos de negócio, passando uma visão aprofundada das respostas e soluções que estão a ser disponibilizadas pela abertura do ecossistema de inovação, conclui o comunicado.