Energia: AHRESP diz que redução dos horários na restauração é "despropositado"

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal pede ao governo que disponibilize apoios às empresas de restauração para a eficiência energética e rejeita a redução dos horários de funcionamento.

A associação apelou esta quinta-feira, 25, à criação de programas de apoio à eficiência energética, especificamente direcionados para os setores da restauração, similares e do alojamento turístico, no âmbito do Plano de Poupança de Energia e Eficiência Hídrica, que deverá ser conhecido no final deste mês.

A AHRESP alerta que as empresas do setor estão ainda a recuperar as tesourarias da pandemia, tarefa que está a ser dificultada pela inflação e pelo "aumento galopante dos custos está a esmagar as margens de negócio". Por isso mesmo, recusa a redução dos horários de funcionamento, que considera ser "uma medida despropositada e fortemente penalizadora para as atividades".

"O contributo das empresas da restauração, similares e do alojamento turístico para a redução de 7% no consumo de energia não pode passar por restrições ao funcionamento das nossas atividades, como seja a redução de horários, nem por quaisquer outras obrigações que se revelem penalizadoras para as nossas atividades económicas", defende em comunicado.

A associação relembra que as empresas do setor têm já implementado medidas de redução do consumo de energia, como é exemplo a realização de auditorias energéticas. Mais recentemente arancou também uma campanha de substituição dos motores elétricos convencionais dos sistemas de refrigeração, por motores de comutação eletrónica.