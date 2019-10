Energia com estilo. Pedro Pedro cria fardas para a Galp

Portugal Fashion, Porto. 18h05. Foi o local escolhido para a Galp apresentar as novas fardas que vão chegar a rede de lojas e postos de abastecimento da marca portuguesa de energia nos 11 mercados onde estão presentes. Pedro Pedro foi o designer escolhido para assinalar a coleção que começa a ser usada pelos trabalhadores de forma generalizada em 2020. Cerca de uma dezena já teve oportunidade de envergar o novo fardamento ao desfilar no desfile Pedro Pedro for Galp, juntamente com modelos profissionais.

Uma associação “natural” para a marca ao Portugal Fashion, como ao designer português, numa lógica de “reforçar a internacionalização do talento português”, diz Joana Garoupa, diretora de marca e comunicação da Galp. Foi também um primeiro passo para a renovação da imagem da Galp em todos os seus canais de retalho e áreas de negócio.

O projeto esteve cerca de oito meses em desenvolvimento, adiantou Pedro Pedro ao Dinheiro Vivo, respondendo a um desafio colocado pela Galp através do Portugal Fashion. Ao todo foram criadas 25 peças para fardas, para todo o tipo de funções, nas versões para homem, mulher e unissexo, incluindo versões específicas para grávidas. Mas a peça que colocou maiores desafios ao designer, que em 2003 conquistou o primeiro lugar na competição I Mode You European Fashion Awards, foi uma camisa branca, adiantou.

A coleção, com versões de inverno e verão, apresenta uma paleta de cores, entre o laranja, verde e bege, em peças que vão desde calças, t-shirts, macacões, hoodies, cintos, vestidos, entre outras. A ideia é dar aos colaboradores a maior liberdade de combinação de peças.