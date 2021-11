Energia: Luz é a principal fonte de energia nas casas. Despesa disparou em dez anos

© Pixabay

A eletricidade continua a ser a principal fonte de energia consumida nos alojamentos, revela o boletim do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o consumo de energia no setor doméstico, divulgado nesta terça-feira, 2 de novembro. E, entre 2010 e 2020, a despesa com esta fonte de energia subiu mais de 220 euros.

Mas vamos por partes. O consumo total de energia no setor doméstico foi de 5 098 ktep (quilotoneladas equivalentes de petróleo) em 2020, indica o INE. Sendo que, e olhando apenas para o consumo de energia nos veículos utilizados no transporte individual dos residentes no alojamento, este representou 43,8% do total, ligeiramente abaixo dos 50,6% registados em 2010.

Os dados mostram ainda que consumo global de energia por alojamento foi de 1,194 tep, incluindo o consumo nos transportes. A despesa global com energia por alojamento foi de 1 900 euros, incluindo a despesa com combustíveis dos transportes (1 843 euros em 2010).

"A eletricidade continuou a ser a principal fonte de energia consumida no alojamento (43,1%; 42,6% em 2010). A despesa com eletricidade representou mais de metade (69,9%; 62,2% em 2010) do total despendido com energia no alojamento, correspondendo a uma despesa média anual de 751 euros por alojamento (523 euros em 2010)", pode ler-se no documento do gabinete de estatística.

A biomassa continuou a ser a segunda principal fonte de energia nos alojamentos tendo o seu consumo aumentado na década. "O consumo de Gás natural ganhou importância em 2020 (peso de 11,5%; 9,0% em 2010)", diz o INE, acrescentando que "o Gasóleo de Aquecimento apresentou uma despesa média de 437 euros/ano (765 euros em 2010), a mais elevada a seguir à Eletricidade, tendo-se contudo reduzido o seu consumo em cerca de 58%".

O uso de energia na cozinha foi o que continuou a ter o maior peso, comparando com os outros tipos de utilização no alojamento, sendo a eletricidade a principal fonte de energia para esta finalidade.

"Observou-se uma transição para as lâmpadas de baixo consumo, que em 2020 foram utilizadas em 80% dos alojamentos (3,2% em 2010)", diz ainda o gabinete de estatística.