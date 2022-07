Engel & Völkers procura 200 consultores imobiliários em Lisboa. Conheça o perfil

Lisboa, 2/5/2019 - O Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen, no largo da Graça. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A imobiliária premium Engel & Völkers quer aumentar a sua quota de mercado em Lisboa nos próximos anos e para isso vai fazer crescer em 150% o número de consultores imobiliários. Com atualmente uma rede de 80 agentes na capital, o objetivo é selecionar mais 200, avança a empresa em comunicado esta segunda-feira.

Numa fase mais imediata, a Engel & Völkers, que pretende expandir-se para diferentes áreas da Grande Lisboa, está a apostar na zona de Oeiras.

"A marca oferece aos futuros consultores imobiliários a possibilidade de desenvolverem a sua atividade num ambiente profissional, onde estarão em contacto com uma vasta rede de clientes nacionais e internacionais, terão acesso a imóveis premium exclusivos na zona e terão à sua disposição o escritório central (Market Center) localizado no centro da cidade, na Avenida da Liberdade 196", explica a imobiliária, acrescentando que esta equipa terá também o apoio de especialistas nas áreas de direito, marketing, arquitetura, entre outras.

E qual o perfil dos consultores? Os colaboradores da Engel & Völkers "combinam características empreendedoras com talento comercial, ambição e paixão pelo mundo imobiliário", segundo a empresa. "Todos são profissionais qualificados, com uma idade média de 45 anos. Todos os consultores têm a oportunidade de participar em sessões informativas onde é partilhada a metodologia da marca, testada e comprovada para garantir o sucesso."

Constanza Maya, Head of Expansion & Support na Engel & Völkers Espanha, Portugal e Andorra, conclui na mesma nota à imprensa que "o consultor imobiliário é um empreendedor nato, alguém muito centrado em atingir os seus objetivos, não só profissionais, mas também pessoais. Estes consultores são, fundamentalmente, pessoas que querem ser donas do seu tempo e da sua vida, apostando numa trajetória de sucesso. Os consultores devem também possuir as competências sociais e os conhecimentos a nível empresarial que lhes permitam tirar o máximo partido de cada ação e investimento. São pessoas que tiveram carreiras muito bem-sucedidas no passado e que, num dado momento, decidem iniciar um negócio e optam por fazê-lo com o apoio de uma marca líder no setor imobiliário premium".