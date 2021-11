Engie Hemera investe em sistema fotovoltaico na José Maria da Fonseca

A Engie Hemera anunciou o investimento num sistema de produção de energia fotovoltaica na produtora de vinhos José Maria da Fonseca. Esta solução vai permitir à empresa de Vila Nogueira de Azeitão uma autonomia energética de 38% e vai evitar a emissão de 250 toneladas de CO2 por ano, "o que equivale a 55 hectares de floresta ou à retirada de 139 carros da estrada por ano", avança a empresa em comunicado.

O sistema inclui 1134 módulos que vão ocupar 8500 metros quadrados, e terá uma potência instalada de 522 megawatt-pico (MWp), "gerando, em média, uma produção energética anual de 809 MWh".

Trata-de do primeiro sistema para autoconsumo financiado a 100% pela Engie Hemera (que não revela o valor do investimento), uma empresa que promove soluções de sustentabilidade energética e ambiental, nomeadamente através da instalação de sistemas de produção de energia de fontes renováveis. A gestão do sistema fica também a cargo da Engie.

"Este projeto permitirá à José Maria da Fonseca dar um passo fundamental rumo à transição energética. A aposta vai permitir a esta instalação produzir a sua própria energia verde e obter poupanças consideráveis na fatura energética. Para a ENGIE Hemera, enquanto parceiro para a autonomia energética e descarbonização da JMF, é uma grande satisfação anunciar este projeto como o primeiro sistema para autoconsumo financiado a 100% pela ENGIE no âmbito de um ambicioso plano de investimentos que já estamos a fazer na transição energética das nossas empresas, em prol da descarbonização da economia portuguesa", afrma Duarte Caro de Sousa, diretor-geral da ENGIE Hemera, citado no comunicado.

Francisco Soares Franco, administrador da José Maria da Fonseca, sublinha que "a empresa tem vindo, ao longo dos anos, a demonstrar uma crescente preocupação face aos fatores ambientais. Esta preocupação traduz-se na utilização de melhores práticas no tratamento da vinha, numa melhor gestão dos recursos naturais, na sua preservação e conservação. Com esta aposta num sistema solar fotovoltaico, vamos produzir e consumir energia verde, reforçando assim o nosso compromisso com a sustentabilidade e a poupança energética, além de apostarmos na produção de energia própria".