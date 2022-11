Enophilo Wine Fest com mais de 250 vinhos em prova no Porto

Wine Fest Lisbon 2018 no Hotel Ritz , feira de vinhos onde productores vinicolas apresentam os seus vinhos ao publico . Ha tambem uma serie de provas exclusivas . Lisboa , 21 de Abril de 2018 . ©Enric Vives-Rubio © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 15 Novembro, 2022 • 15:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Enóphilo Wine Fest está de volta ao Porto no próximo sábado, dia 19, com 35 produtores e mais de 250 vinhos em prova. O evento, que vai já na sua 16ª edição, a 6ª na cidade Invicta, contempla, ainda, provas especiais de acesso limitado. m

"O Alvarinho do Capitão-Mor" é a prova especial que, entre as 15 e as 16 horas, propõe uma prova vertical de Alvarinho de uma das casas da Quinta de Paços, localizada na sub-região de Monção e Melgaço. Entre as 16h30 e as 17h30, é possível rumar ao Douro e provar "10 anos de Somnium", o projeto de dois jovens enólogos, Joana Pinhão e Rui Lopes, que se juntaram para criar vinhos tranquilos de excelência. Por fim, entre as 18 e as 19 horas, é tempo de "Redescobrir Carcavelos", com uma masterclass dedicada a este vinho generoso que esteve perto da extinção e hoje é uma distinção no mundo dos vinhos fortificados.

A entrada no Enóphilo, que decorre no Crowne Plaza Hotel entre as 14h30 e as 20h00, custa 30 euros e pode ser comprada online ou nos pontos de venda habituais. Comprados antecipadamente, ou seja, até à véspera do evento, os bilhetes beneficiam de um desconto de 10 euros.

O acesso a cada uma das provas especiais está limitado a 20 pessoas e custa 10 euros, se comprado antecipadamente, ou 20 euros no dia do evento.