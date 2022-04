Enóphilo Wine Fest está de volta a Lisboa com 300 vinhos para provar

O Enóphilo Wine Fest está de volta a Lisboa, após dois anos de pausa por causa da pandemia. É já a 23 de abril que o Hotel Marriot recebe o evento, entre as 14h30 e 20h00, que terá mais de 300 vinhos de cerca de meia centena de produtores de pequena e média dimensão em prova. A grande novidade são as provas especiais, de acesso limitado, como é o caso da 'HeadRock e Quinta Serra d'Oura: 10 anos de história no terroir de Vidago' ou da 'Churchill's: 40 anos de vinhos do Porto e Douro'. Em destaque estarão, ainda, os tintos de talha alentejanos.

Luís Gradíssimo, responsável do Enóphilo Wine Fest, fala de um evento de "pequena dimensão", com uma amostra "relativamente pequena de produtores" - 50 nesta edição de Lisboa -, mas que "representam um pouco do melhor" que se faz em Portugal. "Procuramos produtores de pequena / média dimensão, muitos deles não fazem outros eventos vínicos em Portugal, e que estão aqui presentes a dar a conhecer os seus vinhos. É um evento informal, de proximidade entre o enófilo e o produtor, com diversidade (praticamente todas as regiões representadas) e vinhos para todos os gostos", acrescenta.

Criado em 2015, então sob a designação LX Wine Fest, o Enóphilo nasceu com o objetivo de "ser uma montra para pequenos e médios produtores, que não têm capacidade financeira" para estar nos grandes eventos. "O trabalho que fazemos é encontrar produtores com trabalhos de excelência e assim reunir uma amostra representativa do que se faz em Portugal, vinhos de qualidade, que possam ser do interesse de quem gosta de vinho e procura vinhos diferenciados", explica.

Além do regresso a Lisboa, no qual Luís Gradíssimo espera "rever e conhecer muitos enófilos que gostam de vinho e que procuram conhecer não só novos produtores como também conhecer as novidades e as novas colheitas dos produtores já conhecidos que já são conhecidos", contando reunir "algumas centenas de visitantes", 2022 marca também a estreia do evento em Braga. "O Enóphilo Wine Fest tem um roteiro nacional que têm início em Lisboa, no próximo dia 23 de abril, seguindo-se o evento em Braga, no dia 28 de maio, passando depois por Coimbra, no dia 25 de junho, e terminando no Porto, no dia 19 de novembro", sublinha.

A entrada no evento custa 20 euros, sendo que os bilhetes estão já à venda na Ticketline, e outros pontos de venda habituais, como a Fnac e a Worten. A compra antecipada, até dia 22, dá direito a um desconto de 25%, ou seja, cada entrada fica por 15 euros. A participação nas provas especiais é limitada a 20 participantes cada, e têm um custo adicional de 20 euros cada uma.

Das 15 às 16h00, os enófilos são convidados a conhecer duas marcas de um mesmo produtor, HeadRock e Quinta Serra d'Oura, e de um mesmo terroir: Vidago. Um momento que serve, também, para celebrar os 10 anos de atividade de Carlos Alves Bastos na sub-região de Chaves, um dos locais de excelência para a produção de vinho em Trás-os-Montes.

Já das 17 às 18h00, será tempo de conhecer os vinhos de Bierzo, "um dos segredos mais bem guardados de Espanha", promete Gradíssimo. Esta será uma masterclass conduzida pelo enólogo e produtor César Márquez, "uma das estrelas em ascenção da região", e que irá apresentar uma seleção de vinhos seus, mas também de Gregory Perez e de Raúl Pérez, "um dos nomes mais sonantes do mundo do vinho".

Por fim, entre as 19 e as 20h00, há que celebrar os 40 anos da Churchill's, com o enólogo Ricardo Pinto Nunesk, que dará, ainda, a provar, "em primeira mão, novidades como o Grafite Tinta Roriz e uma cask sample do Tawny 40 anos que será lançado no final do ano".

De entre as mais de 300 referências em prova, destaque para a mostra de vinhos de talha DOC Alentejo. Uma mostra organizada em parceria com a Adega Cooperativa da Vidigueira, Cuba e Alvito, na qual dez produtores alentejanos "dão a conhecer vinhos icónicos e novidades, que expressam uma identidade tão peculiar". Associação de Produtores de Vinho de Talha, Gerações da Talha, Quinta da Pigarça, Esporão, Herdade do Rocim, Adega de Borba, XXVI Talhas, Sovibor e ACV são os embaixadores da novidade desta edição do evento.