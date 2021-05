Enquanto não chegam os turistas, Marriott dá sol aos lisboetas

Um ano de pandemia e de restrições duras a cair com efeitos mais pesados sobre a hotelaria e a restauração têm desesperado muitos empresários, mas não os fazem deitar a toalha ao chão. E muitas têm sido as iniciativas criativas encontradas para contornar a falta de turistas e salvar o que é possível do negócio.

Desde que a covid mudou o mundo, o Lisbon Marriott Hotel tem estado na linha da frente das soluções criativas - transformando quartos em escritórios ou salas de reuniões, abrindo portas a animais de estimação, criando piqueniques no jardim, etc. - e mesmo agora que já se anuncia algum alívio de restrições e a reabertura que permitirá ter de volta os estrangeiros de visita à capital não desiste da oferta aos lisboetas.

Desta vez, o hotel anuncia a possibilidade de gozar um fim de semana quase estival sem sair da cidade nem enfrentar filas e ajuntamentos a caminho da praia. O Marriott acaba de lançar os novos pacotes de verão: Pool Acess, Pool & Room e Pool Brunch, que dão acesso, respetivamente, a "um dia relaxante na piscina e tirar partido do vasto jardim" (por 25 a 30 euros/dia ou passe mensal por 160), entre 1 de junho e 12 de setembro; gozar a piscina a dois e passar a noite no hotel (preços entre os 79 e os 89 euros por cada duas pessoas), de 22 de maio a 12 de setembro; e acesso a piscina, mesmo que não esteja hospedado desde que reserve o brunch (sábados e domingos, das 12h às 17h, por 40 euros por pessoa).

Entre os menus preparados pelo chef da casa, António Alexandre, contam-se uma versão brunch clássico (copo de espumante, salada com morangos, manjericão, espinafres, abacate, nozes , queijo mozzarella e molho de vinagre balsâmico; turkish eggs; feijão com tomate; bacon ,salsicha assada, ovos benedict, especiarias e torradas de pão centeio, porco assado com especiarias sobre pão de trigo tostado; pudim de chia; red velvet cake; tartelete de morangos) e leve (espumante, rainbow salad, turkish eggs; gaspacho de morangos; empada vegan; tosta de abacate, ovo escalfado, espinafres com lascas queijo ilha curado 12 meses; salmão fumado com alcaparras e limão; pudim de chia; mousse de limão e tartelete de abacate). Basta ver a oferta no site e reservar.