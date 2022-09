Entregas de produtos são a preocupação maior de retalhistas e fornecedores

Entregas são a principal preocupação de retalhistas e fornecedores © DR

Entregar os produtos em bom estado e cumprir datas e prazos são os pontos fulcrais, apontados por fornecedores e retalhistas que trabalham em Portugal e que participaram na 10ª edição do estudo Benchamarking Supply Chain 2022, da GS1 Portugal. Em resumo, o foco de preocupação destes operadores são as entregas dos seus produtos.

O estudo, que pretende identificar as perspetivas de melhoria nas cadeias de abastecimento nacionais, teve como resultado uma acentuada diferença nas prioridades apontas pelos 10 retalhistas e 34 fornecedores inquiridos. Para esta edição, a análise entrou, pela primeira vez, em linha de conta com as categorias de mercearia, lácteos e refrigerados, bebidas, higiene e beleza e congelados.

Assim, e como refere a GS1 Portugal, para os retalhistas as questões mais importantes são o cumprimento das entregas, a comunicação entre os agentes da cadeia de valor; o alinhamento (minimização de erros nas referências e informação dos produtos) e, por fim, a gestão administrativa, que envolve a qualidade das caixas e paletes, assim como o acompanhamento da documentação necessária. Para estes agentes, o acondicionamento de mercadoria ganha um maior relevo, deixando para trás pontos que nas anteriores edições do estudo tinham sido apontados como de maior importância, como a faturação.

Por seu turno, os fornecedores apontam a importância, na altura da entrega, de processos de descarga ágeis, tempos de espera aceitáveis e a possibilidade de coordenação horária; a qualidade das entregas; no que aos pedidos diz respeito, unidades de encomendas adequadas e alinhamento das bases de dados; e, por fim, na receção, o registo e partilha dos incidentes nas notas de entrega.

O Benchamarking Supply Chain 2022 revela ainda que erros registados entre quantidades recebidas vs. pedidos é uma preocupação crescente, tendo passado do 30ª para o segundo lugar da lista. Também todas as premissas relacionadas com a temperatura dos alimentos - e embora tenha este ano menos importância para os agentes que em 2021 - se mantém como uma prioridade.

Como explica a GS1 Portugal, em comunicado, "de forma geral, o top 3 das prioridades dos retalhistas relacionam-se com o pedido, suporte e documentação". Já no que aos sistemas de informação diz respeito, o documento conclui que existem "oportunidades de melhoria significativas" e que os departamentos responsáveis por estes sistemas obtiveram as piores classificações desta edição do estudo.

Os fornecedores e retalhistas com melhor classificação nesta edição do Benchamarking Supply Chain 2022 foram premiados pela GS1 Portugal.