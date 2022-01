EPAL distinguida com cinco prémios em 2021

© Leonel de Castro/Global Imagens

A última distinção que a EPAL-Empresa de Águas Livres de Lisboa recebeu no ano passado foi com o projeto "Educação ambiental em ação", reconhecido pela Associação Portuguesa de Ética Empresarial (APEE), na 7.ª Cerimónia do Reconhecimento de Práticas em Responsabilidade Social e Sustentabilidade.

A EPAL foi distinguida na categoria "Objetivos de desenvolvimento sustentável - ODS 4: Educação de Qualidade", com uma menção honrosa, que "reconhece a importância do projeto", destinado à população escolar, "desde o ensino pré-escolar ao secundário, na área geográfica de abrangência da EPAL e da Águas do Vale do Tejo, totalizando um terço do território português e também as suas famílias", indica a empresa em comuniccado.

"O projeto englobou diversas iniciativas de sensibilização para a importância da preservação do ambiente e para a sua sustentabilidade, desenhadas a pensar nos diferentes ciclos educativos que constituem o percurso da população escolar", explica a empresa.

Outra distinção teve a ver com a atribuição de dois Tubos de Ouro, no Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento (ENEG 2021). O primeiro foi relacionado com "Educar para a proteção dos ecossistemas e da biodiversidade", na categoria "Melhor ação de sustentabilidade".

Na categoria "Melhor ação valor da água", o prémio foi para "Comunicar para todos - Parcerias para a implementação de uma comunicação multiformato". De acordo com a empresa, tratou-se de "um projeto que apresenta ações de comunicação em formatos acessíveis, com o objetivo de contribuir para uma sociedade mais inclusiva".

A EPAL foi ainda distinguida pela ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos com dois Selos de Qualidade, um pelo serviço de abastecimento público de água (ao consumidor) e outro referente ao uso eficiente da água.

Na prática, a empresa justifica que "tem desenvolvido diversas iniciativas, asseguradas pela Direção de Comunicação, Marketing e Educação Ambiental, com o objetivo de proporcionar conhecimento à comunidade em geral quanto à conservação da natureza e ao respeito que devem ter pela mesma, preservando os ecossistemas e toda a biodiversidade".

Marcos Sá, diretor de Comunicação, Marketing e Educação Ambiental da EPAL, comenta que "estes prémios são o reconhecimento do trabalho de excelência efetuado pelos trabalhadores da EPAL e não podíamos estar mais orgulhosos. Em 2021 foram cinco as distinções atribuídas à empresa, reflexo do trabalho e empenho de todos".