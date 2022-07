EPIS atribui 163 bolsas sociais para alunos do secundário e do ensino superior

Bolsas de estudo vão ajudar 163 alunos © Pixabay

Estão abertas as candidaturas para a 12ª edição das bolsas sociais EPIS. Ao todo, os Empresários pela Inclusão Social (EPIS) vai atribuir 163 bolsas, o que equivale a um investimento de 337 mil euros e que visam apoiar alunos carenciados, quer do ensino secundário ou universitário. Este investimento representa um aumento de 16% relativamente ao que foi efetuado em 2021, sendo que o número de bolsas a atribuir cresceu 10%.

Como explica a EPIS em comunicado, todas as escolas, instituições e alunos de Portugal podem candidatar-se, até 23 de setembro (https://forms.gle/f1QUDRbLrrCTyzXK). Do total de bolsas em atribuição, "55 são destinadas para apoiar alunos durante a licenciatura, 29 para apoiar mestrados, 69 para o ensino secundário e 10 para apoiar a orientação, formação e inserção profissional de jovens adultos com necessidades especiais".

E, neste contexto de guerra, a EPIS alargou a edição deste ano a estudantes de famílias refugiadas ou deslocadas que estudem em território nacional.

O programa das Bolsas Sociais 2022 conta com 35 investidores e está organizado em sete categorias (incluindo as Bolsas Galp e Bolsas Jerónimo Martins, que têm como objetivo apoiar, de forma continuada e orientada, alunos de famílias mais desfavorecidas, a completarem o secundário, licenciatura e mestrado).

Como refere Leonor Beleza, a presidente da EPIS, "o desafio atual do ensino superior passa, em grande medida, pela igualdade de acesso para todos os jovens, em especial os que, tendo mérito académico, pertencem a famílias com menos capacidade económica para suportar três a cinco anos de investimento para um ou mais filhos, muitas vezes deslocados da sua residência. Deste modo, um sistema de bolsas de estudo com ampla cobertura parece ser fundamental para ultrapassar este desafio no final da década".

Desde 2011, as Bolsas Sociais EPIS permitiram o apoio a 109 escolas e organizações através da atribuição de 735 bolsas, num investimento de 1259 mil euros, possíveis com o apoio de 75 investidores sociais e 46 doadores individuais, através de 189 parcerias.