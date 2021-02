Época da divulgação de resultados das cotadas já arrancou

Seguros, seguradora, cálculos, contas © Pixabay

A Navigator deu o pontapé de saída nesta época de divulgação de resultados anuais relativos a 2020, mas a maioria das cotadas só o deverá fazer na última semana de fevereiro.

No caso da Navigator, terminou 2020 com lucros de 109 milhões de euros, menos 35,1% em comparação com 2019. A empresa foi penalizada pela descida de 17,9% nas vendas, anunciou a Navigator no dia 25 de janeiro.

A Semapa também já prestou contas ao mercado e anunciou no dia 1 de fevereiro uma queda de 12,6% no seu lucro líquido consolidado, que se fixou em 142,2 milhões de euros. Os lucros atribuíveis aos acionistas totalizaram 106,6 milhões, uma descida de 14,1%. A redução do EBITDA e os efeitos cambiais negativos do real brasileiro justificam esta performance.

A próxima empresa cotada a divulgar as suas contas anuais será a Galp Energia, que apresenta resultados no dia 22 de fevereiro.

Fora da bolsa, amanhã é a vez do Banco BPI, do espanhol CaixaBank, divulgar os seus resultados de 2020.

Segue a lista com as datas de divulgação de contas anuais das maiores empresas e banco:

Galp Energia 22 Fev

EDP 24 Fev

EDP Renováveis 24 Fev

Millennium bcp 25 Fev

Novabase 25 Fev

J. Martins 3 Mar

NOS 10 Mar

CTT 17 Mar

Sonae 18 Mar

REN 18 Mar

Impresa 18 Mar

Pharol 26 Mar

Fonte: Sites das empresas