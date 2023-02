Equipa da FCT NOVA selecionada para investigar o chatbot da Amazon

FCT NOVA © DR.

A NOVA School of Science and Tecnology, FCT NOVA, foi a única universidade portuguesa selecionada pela multinacional Amazon para investigar os agentes de conversação inteligentes da empresa tecnológica, no desafio internacional "Alexa TaskBot Challenge". Um grupo de alunos do departamento de Informática/NOVA LINCS vai investigar a futura geração de chatbots, a par com oito universidades norte-americanas e uma europeia.

O "Alexa TaskBot Challenge", criado no ano passado, é a primeira competição de chatbots com sistemas de conversação que utilizam Inteligência Artificial (IA) para apresentar diferentes modelos de resposta, desde áudio a visual. Este ano, a Amazon desafia os participantes a investigarem os próximos passos dos chatbots, que vão ter uma perceção do mundo físico superior à geração que existe atualmente.

A expectativa é que o TaskBot, o agente de conversação da Alexa, tenha uma comunicação eficaz e seja capaz de guiar o utilizador na execução de tarefas manuais, desde cozinhar a fazer origamis. No entanto, estes avanços exigem novos métodos de IA, planeamento e conhecimento do mundo, características ainda inexploradas nos chatbots.

A FCT NOVA já tinha participado na primeira edição do desafio, em 2022, tendo conquistado o segundo lugar com o Task Wizard (TWIZ), que se diferenciou pela introdução de factos curiosos relacionados com as tarefas propostas ao chatbot, aumentando o envolvimento e empatia com o utilizador.

João Magalhães, professor no departamento de Informática da NOVA, que diz que "2023 está a ser o ano em que, finalmente, o grande público começa a compreender a relevância dos chatbots e como estes sistemas podem fazer a diferença em pequenas tarefas do dia-a-dia", afirma.

A Amazon vai disponibilizar à equipa 250 mil dólares (cerca de 234 ,2 mil euros) para investigação e 150 mil dólares (cerca de 140,4 mil euros) em recursos de cloud. Os participantes são Rafael Ferreira, Diogo Tavares, Diogo Silva, Rodrigo Valério, Inês Simões e João Bordalo. A equipa será orientada pelos professores João Magalhães e David Semedo.