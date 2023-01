"Equipa de topo de administração da TAP custa menos 40%" face ao privado

A presidente da Comissão Executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, durante a sua audição perante a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa, 18 de janeiro de 2023. A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, vai hoje ao parlamento, para dar explicações sobre a indemnização de 500.000 euros à antiga administradora Alexandra Reis, que foi também presidente da NAV e secretária de Estado. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

Questionada sobre os salários da administração da TAP, numa altura em que os trabalhadores da companhia são alvo de cortes salariais no âmbito do plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia, a CEO da transportadora garantiu que as remunerações atuais são mais baixas face à altura em que a empresa estava nas mãos do privado. "A equipa de topo de administração custa menos 40% [face ao privado]. Este corte é consistente com a situação da empresa", disse Christine Ourmières-Widener, esta quarta-feira, 18, no Parlamento.

Em resposta à deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a gestora francesa assegurou que também teve um corte salarial. "O meu salário é público, não há questões sobre o meu salário. É 37% menos do que o salário do meu antecessor", detalhou. "Quando esta equipa se juntou ao projeto, em junho de 2021, o corte aplicou-se de imediato, desde o primeiro dia em que assumimos funções", adiantou ainda.

A presidente executiva da companhia, que está esta manhã a ser ouvida na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, admitiu ainda ter contratualmente direito a receber um bónus em 2025, caso o plano de reestruturação venha a ser totalmente cumprido, sem adiantar, no entanto, o valor definido.

Quanto aos trabalhadores, a CEO diz estão a ser aceleradas as negociações para os novos acordos de empresa, sendo esta uma das prioridades da companhia para 2023. Ourmières-Widener esclareceu ainda que a partir desde ano não haverá cortes salariais em remunerações abaixo dos 1520 euros, ou seja, o equivalente a dois salários mínimos.

A gestora francesa está esta quarta-feira a prestar esclarecimentos aos deputados, no âmbito de um requerimento potestativo apresentado pelo Chega, a propósito do pagamento da indemnização a Alexandra Reis. Esta é a segunda audição no âmbito do caso de Alexandra Reis, que resulta de um requerimento potestativo. A primeira, apresentado pelo PSD ao ministro das Finanças, Fernando Medina, decorreu a 06 de janeiro.

No início de janeiro, o PS chumbou os requerimentos do PSD, PCP, Bloco de Esquerda e Chega para ouvir na Assembleia da República além de Fernando Medina, o ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, o presidente do Conselho de Administração da TAP, Manuel Beja, e a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener.