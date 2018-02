ERA Portugal prevê arrecadar 100 milhões em comissões em 2018

A ERA Portugal faturou 87 milhões de euros em comissões de mediação imobiliária em 2017, com a venda de imóveis no valor de 1.550 milhões de euros, e este ano prevê faturar 100 milhões de euros com a venda de imóveis num total de 2.000 milhões de euros.

“A empresa estima que 2018 venha a ser um ano ainda melhor e traçou como objetivo vender imóveis no montante de 2.000 milhões euros. Se atingir esta meta a rede de Agências ERA irá faturar 100 milhões de euros em comissões de mediação imobiliária”, refere em comunicado divulgado esta segunda-feira.

O mercado imobiliário português tem vindo a registar um aumento da procura suportado na dinâmica da atividade turística.

A ERA comemorou na passada sexta-feira os seus 20 anos de atividade em Portugal com uma convenção onde reuniu, em Lisboa, mais de 2100 colaboradores.