ERC aprova compra da TVI com voto contra do vice-presidente

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu ontem parecer positivo à compra da TVI pela Cofina, mas não foi uma decisão unânime. O negócio teve voto contra de Mário Mesquita, vice-presidente do organismo regulador, por considerar que “a operação da Cofina comporta um sério risco de diminuir o pluralismo jornalístico e a diversidade de opiniões nos media em Portugal.

O regulador dos media tinha de se pronunciar sobre o impacto desta operação de concentração no pluralismo nos media. Apesar de a Cofina ter garantido que tem “intenção de manter as linhas editoriais dos diversos meios que controlará após a concretização da perspetivada transação – designadamente da TVI e da CMTV – separadas e independentes entre si, uma vez que a Cofina não pretende proceder à integração das equipas editoriais dos meios atualmente detidos pela Cofina e pela Media Capital”, de acordo com o texto da deliberação conhecido esta quinta-feira, o vice-presidente mostra-se preocupado e na sua declaração de voto explica porquê.

“A análise da programação da TVI e, especialmente, da CMTV nos relatórios de avaliação da ERC (citem-se, por todos, os de 2018) mostram à evidência o risco de aumentar a uniformidade na programação e na informação, com prejuízo para o pluralismo e diversidade na paisagem mediática portuguesa”, diz Mário Mesquita

“Estas são as principais motivações do meu voto, embora sem negligenciar as possíveis, embora não necessárias, consequências negativas no que se refere à estabilidade e à autonomia da profissão de jornalista, condições essenciais para assegurar o pluralismo, a diversidade e o rigor informativo no conteúdo dos media”.

Para Mário Mesquita há vários motivos “mais do que suficientes” para que esta operação de concentração, que coloca sob o mesmo grupo ativos como TVI, produtora Plural e rádio Comercial com a CMTV e o jornal Correio da Manhã, fosse chumbada.

“A concentração numa única empresa de um dos mais seguidos serviços de programas de televisão generalista em Portugal, de um poderoso grupo de rádio (o segundo mais ouvido do país), do jornal diário com maior difusão nacional e alguns dos sites de media mais participados e os riscos inerentes ao desenvolvimento deste grupo de comunicação mediática são motivos mais do que suficientes para que a ERC se recuse a dar o seu aval a esta operação”.

O parecer da ERC já seguiu para a Autoridade da Concorrência (AdC), que aguarda ainda o parecer da Anacom sobre esta operação. Cinco entidades pediram informação à Concorrência, tendo quatro já feito comentários.