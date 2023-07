ERC: Estratégia de negócio dos media tem assentado "na contenção de custos"

© Artur Machado/Global Imagens

O estudo da ERC sobre a sustentabilidade dos media em Portugal conclui que "a estratégia de negócio" tem assentado "na contenção de custos", em vez da expansão do mercado, e que a "cobertura noticiosa regional é escassa".

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) divulgou hoje o estudo "A Sustentabilidade do Setor da Comunicação Social", onde faz uma "reflexão sobre os fatores mais determinantes na reconfiguração" do setor em Portugal nos últimos anos e "recenseia tendências e oportunidades futuras".

Elaborado pela Unidade de Transparência dos Media da ERC, "além de análise documental e de pesquisa em bases de dados, suporta-se em entrevistas com personalidades das áreas dos media, das comunicações e das tecnologias digitais", refere o regulador, em comunicado.

Assim, "uma das primeiras conclusões é que a estratégia de negócio do setor da comunicação social tem assentado na contenção de custos e não na expansão do mercado, a base da sustentabilidade futura", refere o regulador.

"Parte-se do entendimento que a sustentabilidade dos media é a capacidade de existir no longo prazo e de fornecer conteúdos em gama e escala, o que implica, simultaneamente, ter sustentabilidade de receitas e capacidade de resistir a pressões políticas e comerciais, mantendo a independência", salienta a ERC.

Também se verifica que "a cobertura noticiosa regional é escassa e, nesta vertente, constata-se alguma dificuldade na captação da atenção dos públicos mais jovens", aponta, referindo que "esta dificuldade é mais notória nos segmentos com maior número de concorrentes, onde as empresas enfrentam mais obstáculos à adaptação ao digital e continuam a funcionar em estruturas tradicionais".

Para a ERC, "a pequena dimensão do mercado geográfico português face à oferta plural e concorrencial de conteúdos por entidades nacionais e internacionais, profissionais ou amadoras, cria a necessidade de repensar as limitações geográficas da oferta de media e ponderar se as ideias históricas acerca de mercado de produto e mercado geográfico ainda fazem sentido no contexto atual".

O regulador dos media "antecipa que o alargamento do mercado geográfico e a fusão de formatos no digital podem abrir caminho para projetos novos e inovadores, que venham colmatar as assimetrias existentes, incluindo as regionais", identificando-se "oportunidades para a oferta de conteúdos diferenciados, credíveis e direcionados, no sentido de desenvolver novas formas de monetização de conteúdos e de diversificar as fontes de receitas das empresas de comunicação social, sem perder o foco na eficiência e atualização tecnológica".

O alargamento do mercado geográfico "pode também gerar oportunidades de consolidação que tradicionalmente não são consideradas, como parcerias no mercado doméstico ou consolidação transfronteiriça", adianta a ERC.

Reconhece que são "grandes as incertezas que pairam sobre o setor, especialmente quanto às fontes de receitas futuras: mercado publicitário, assinaturas de conteúdos e outras", acrescentando que "estas encontram-se agravadas pelo enquadramento de pirataria e pelas divergências fiscais e regulatórias entre países dentro da União Europeia".

No plano das políticas públicas, "o papel do Estado poderá ir além do de financiador, posicionando-se como promotor de um setor mais livre e móvel, por via, por exemplo, da atualização da legislação e de procedimentos", defende o regulador.

Em Portugal, o sistema de incentivos "é centrado em órgãos de comunicação social locais e regionais, o que pode ser limitador", recorda.

Por isso, "considera que a alocação de apoios deve tomar em consideração, além da dimensão dos órgãos, critérios de estímulo ao reforço da qualidade e quantidade do reporte jornalístico, não só local e regional, como também nacional, bem como a promoção do pluralismo e da educação para os media".