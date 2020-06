ERC. Pandemia gera quebras até 80% nas receitas de um terço dos media

Cerca de um terço das empresas dos media viram as suas receitas recuar entre 61% a 80% com a crise provocada pela pandemia do covid-19. Um quinto aderiu ao lay-off simplificado, segundo um relatório da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) conhecido esta quinta-feira. O quadro traçado “gera preocupações quanto à independência dos meios de comunicação social e à garantia do pluralismo e diversidade”, considera o regulador.

Em março, as receitas dos media caíram a pique, diz a ERC. “31,6% dos inquiridos reportou perdas entre 61 e 80%, sendo a “Publicidade” o tipo de receita mais afetado. As assinaturas e a organização ou promoção de eventos constituem outras das fontes de receitas relevantes dos media com decréscimo mais acentuado”, refere o regulador em comunicado.

Os dados resultam de um inquérito, realizado entre 24 de abril e 6 de maio, a entidades representativas do setor registadas na Plataforma Digital da Transparência (pessoas coletivas com contabilidade organizada que identificam a comunicação social como atividade social) e a prestadores de televisão por subscrição.

A queda foi transversal, mas “foi especialmente profunda para os media locais e regionais”, alerta a ERC.

Uma análise por segmentos revela que “60% dos operadores de televisão comercial registaram decréscimos das receitas globais entre 41 e 60%”, mas, ressalva o regulador, “esta crise foi especialmente profunda para os media locais e regionais, considerando tratar-se de estruturas mais pequenas e com menos recursos: 27% dos detentores de imprensa local e regional e 44% dos operadores de rádio local comunicaram perdas de receitas entre 61 e 80%.”

Na imprensa, tanto nacional como local e regional, “um quarto dos inquiridos indicou quebras na venda de exemplares entre 1 e 20%”. Contudo, alerta a ERC, neste sector, “algumas empresas tiveram fontes de receitas preocupantemente afetadas com quebras homólogas na ordem dos 100%, incluindo as vendas de exemplares”.

Situação que levou mesmo à suspensão da edição impressa. Foi o caso de 29% de editores de imprensa regional e local, destes 6% dos quais “sem alternativa online.”

“Se as alterações de periodicidade de jornais e revistas em papel foram residuais, o mesmo não sucedeu com a diminuição do número de páginas, indicada por 71% dos editores nacionais e 60% dos editores locais e regionais. As perturbações na distribuição foram muito significativas”, refere a ERC.

Em tempo de pandemia, as “estratégias editoriais concentraram-se no online”, com a “totalidade” das empresas detentores de imprensa nacional a registar “um aumento de audiências nos seus websites”, verificando-se “o mesmo em 62% dos editores locais e regionais”. “Entre os títulos locais e regionais exclusivamente online, três quintos observaram um crescimento de audiências”, conclui a ERC.

Mais de um quinto dos inquiridos adere ao lay-off simplificado

Com as receitas em quebra, 21,3% dos inquiridos aderiu ao lay-off simplificado, “tanto na modalidade de suspensão do contrato de trabalho como de redução do horário de trabalho, e que este afetou 490 trabalhadores nas suas organizações”.

Os detentores de imprensa local e regional foram os que mais declararam o recurso ao lay-off simplificado (26,1%).

Os media optaram por ajustar as redações a regimes de teletrabalho (81,3%), rotatividade de equipas e, “com menor expressão, parcerias com outras entidades de comunicação social”, houve também reduções de dias e horários de trabalho (26,6% dos inquiridos)

“A ERC entende que o quadro que se traça a partir das respostas ao questionário gera preocupações quanto à independência dos meios de comunicação social e à garantia do pluralismo e diversidade”.

Com o eclodir da pandemia, os media avançaram com pedidos de apoio específicos ao sector, tendo o Governo avançado com uma única medida: a compra antecipada de 15 milhões de publicidade institucional.