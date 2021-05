ERC reage a CMVM. Realização de OPA à TVI sem OK da ERC "contrariaria" Lei

Novo estúdio da TVI

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) acaba de reagir à possibilidade da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) avançar com a OPA à TVI sem a luz verde do organismo regulador dos media, lembrando que essa decisão "contraria a Lei". A ERC tem poder de veto sobre operações de alteração de domínio nos media.

O regulador reage assim às afirmações da presidente da CMVM, Gabriela Figueiredo, de que o regulador estaria pronto "para avançar há bastante tempo a qualquer momento" relativamente à OPA obrigatória até cerca de 70% da Media Capital, a que Mário Ferreira está obrigado por determinação da CMVM, depois do regulador ter concluído que o empresário agiu em conluio com a Prisa aquando da compra de 30% do capital da dona da TVI.

"Há uma decisão da ERC que estamos a aguardar. Procurámos de alguma maneira até contribuir para acelerar essa decisão. Estamos prontos para avançar e não excluo avançarmos sem essa decisão da ERC, se se verificar que esta situação se torna insustentável", disse a presidente da CMVM em entrevista na última edição do Expresso.

"Não é desejável que, havendo duas entidades reguladoras envolvidas, não caminhem articuladas", disse ainda. "O que posso dizer é que tem sido difícil obter uma decisão da ERC", disse a presidente da CMVM.

O que diz a ERC

A ERC reagiu esta segunda-feira lembrando que de acordo com a Lei da Rádio e da Lei da Televisão "as alterações de domínio sobre operadores de rádio ou de televisão estão sujeitas a autorização prévia da ERC", assim sendo "a eficácia de uma OPA da qual resulte alteração de domínio de entidade que seja detentora de operadores de rádio ou de televisão está assim dependente da existência de uma autorização da ERC."

O Código de Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) "estipula que o registo da oferta pública de aquisição se baseia em critérios de legalidade, o que indubitavelmente supõe a necessidade de uma autorização prévia da ERC para que o referido registo seja possível."

A ERC diz só ter recebido, no âmbito da OPA, "o pedido de alteração de domínio sobre a Media Capital no dia 17.03.2021, tendo sido posteriormente rececionada documentação complementar necessária para a sua análise que, cumprindo os prazos legais aplicáveis, se encontra em curso."

"A realização de OPA sem a necessária autorização da ERC para, nesse âmbito, se processar uma eventual alteração de domínio sobre a Media Capital, contrariaria os mencionados dispositivos legais", conclui.