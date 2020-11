ERC reage a Mário Ferreira. "Não se pronuncia sobre deliberações tomadas nas assembleias gerais de privadas"

Mário Ferreira, dono do grupo turístico Douro Azul © Igor Martins / Global Imagens

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) tinha apelado para que a mesa da assembleia geral da Media Capital não realizasse os trabalhos, por ter dúvidas sobre quem são os donos do grupo, mas ontem foram mesmo eleitos os novos corpos sociais do grupo e Mário Ferreira é o novo presidente do conselho de administração. O regulador não comenta a decisão, nem as acusações feitas pelo empresário de ter uma "dualidade de critérios" no dossier Media Capital em relação à Cofina e Mário Ferreira.

"A Media Capital é uma empresa privada e a ERC não se pronuncia sobre deliberações tomadas nas assembleias gerais das empresas privadas, salvo se representarem um incumprimento de qualquer norma reguladora dos Órgãos de Comunicação Social pela qual a ERC deve zelar", reage fonte oficial numa resposta por escrito enviada ao Dinheiro Vivo. "A ERC apenas se pronunciará quando estiver concluído o processo em curso", reforça.

Em curso, o regulador dos media tem um processo de contra-ordenação contra Mário Ferreira e a Prisa (antiga dona da TVI), considerando que a compra de um terço do grupo dono da rádio Comercial ou da produtora Plural representava uma mudança de controlo, que não foi comunicada, tornando por isso, o negócio nulo.

Uma decisão conhecida depois de a CMVM ter determinado, numa deliberação depois confirmada, de que Mário Ferreira e a Prisa, tinham agido em concertação, obrigando o empresário a lançar uma OPA sobre o capital que ainda não detém no grupo, ou sejam cerca de 70%. O prazo é hoje, determinou o regulador de mercados.