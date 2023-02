Ericsson vai cortar 1400 empregos na Suécia

© DR.

A multinacional de telecomunicações sueca Ericsson anunciou esta segunda-feira que vai cortar 1400 empregos na Suécia, cerca de 10% dos trabalhadores neste país, no quadro de um programa de poupança de custos lançado no outono.

A medida vai afetar todas as unidades da companhia, além de consultores externos, e espera-se que a maior parte dos cortes sejam feitos através de saídas voluntárias com indemnizações para os empregados mais antigos, foi divulgado após negociações com os sindicatos.

O presidente executivo da Ericsson, Börje Ekholm, informou há uns meses que a empresa precisava de poupar 9000 milhões de coroas suecas (cerca de 800 milhões de euros) para compensar a perda de rentabilidade nos últimos exercícios, segundo a agência Efe.

A Ericsson apresentou no mês passado um lucro líquido anual de 19 100 milhões de coroas (1711 milhões de euros) em 2022, uma redução de 17% em relação ao ano anterior.