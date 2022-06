ERSE aplica coima de 200 mil euros à EDP Comercial

Miguel Stilwell d'Andrade, CEO do grupo EDP

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) multou a EDP Comercial em 200 mil euros por 19 infrações relativas às regras de mudança de comercializador, cessação de contrato de fornecimento de energia elétrica, interrupção do fornecimento de eletricidade e emissão de faturação. No entanto, como a empresa colaborou com o regulador, compensou consumidores e abdicou de litigância, a multa foi reduzida para 100 mil euros.

Numa nota enviada à redação, a ERSE indica que "a coima foi paga, reduzida a metade, tendo ainda a EDP Comercial compensado os consumidores e abdicado de litigância".

A coima aplicada resulta de um processo de contraordenação instaurado pelo regulador em abril de 2019, dando seguimento às reclamações dos consumidores que alegavam "mudanças de comercializador de energia elétrica e/ou de gás natural sem a autorização expressa do cliente para o efeito".

A ERSE apurou 23 violações em seis circunstâncias: submissão de pedidos de mudança de comercializador junto do correspondente operador logístico de mudanças de comercializador, embora desprovida de qualquer autorização desses clientes para o efeito; celebração de contrato de fornecimento de energia elétrica sem o consentimento expresso e esclarecido do consumidor; emissão e envio de faturação não respeitante ao acerto final de contas após a efetivação da mudança de comercializador por parte do cliente, bem como emissão e envio da fatura de acerto final de contas ao referido cliente decorrido o prazo máximo de 6 semanas após a efetivação dessa mudança; cessação do contrato de fornecimento de energia elétrica celebrado com o cliente sem que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por facto imputável ao cliente, se tivesse prolongado por um período superior a 60 dias; interrupção do fornecimento de energia elétrica fora dos casos excecionados ou permitidos por lei; não ter feito prevalecer na faturação a leitura direta do equipamento de medição obtida pelo operador da rede de distribuição, que lhe foi disponibilizada relativamente ao fornecimento de gás natural.

Perante os factos identificados pelo regulador, a EDP Comercial propôs o pagamento de uma verba com a "confissão parcial dos factos". Além disso, "reconheceu a responsabilidade a título negligente, disponibilizou-se para compensar os oito consumidores lesados, com a atribuição de compensações individuais entre 50 e 100 euros e para proceder ao pagamento de coima".

O regulador liderado por Pedro Verdelho aceitou os termos da EDP Comercial e decidiu arquivar quatro das 23 infrações, aplicando uma coima única de 200 mil euros por 19 violações das regras. A verba foi "reduzida nos termos legais para 100 mil euros, já pagos".