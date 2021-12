ERSE: EDP Comercial com fatura de luz e gás juntos mais competitiva no 4.º trimestre © Paulo Spranger/Global Imagens

A EDP Comercial disponibilizou no quarto trimestre deste ano as ofertas comerciais duais (eletricidade e gás natural) mais baratas quer para as famílias com menor consumo, quer para os agregados maiores, informou esta segunda-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

De acordo com o Boletim de Ofertas Comerciais do Mercado Retalhista de Eletricidade referente ao quatro trimestre de 2021, para o consumidor tipo 1 (casal sem filhos, com um consumo anual de eletricidade de 1.900 quilowatts-hora (kWh) e de 138 metros cúbicos de gás natural), a oferta comercial dual com menor fatura mensal é da EDP Comercial (Gás + Eletricidade - Desconto de Amigo), com um valor de 45 euros/mês, que corresponde a um desconto de 10% e uma poupança mensal de 4,93 euros em relação à tarifa regulada.

No caso do consumidor tipo 2 (casal com dois filhos, com um consumo anual de 5.000 kWh de eletricidade e de 292 metros cúbicos de gás), a oferta comercial dual com valor mais baixo foi também da EDP Comercial ((Gás + Eletricidade - Desconto de Amigo), com um valor de 103,60 euros/mês, que corresponde a um desconto de 12% e uma poupança mensal de 13,75 euros em relação à tarifa regulada.

Já nos consumidores tipo 3 (família com quatro filhos e um consumo anual de 10.900 kWh de eletricidade e de 640 metros cúbicos de gás), a oferta com menor fatura mensal foi igualmente da EDP Comercial (Gás + Eletricidade - Desconto de Amigo), com um valor de 217,30 euros/mês, que corresponde a um desconto de 12% e uma poupança mensal de 30,45 euros em relação à tarifa regulada.

No quarto trimestre deste ano, a ERSE concluiu que "a oferta dual de valor mínimo é sempre mais competitiva do que a tarifa do mercado regulado", verificando-se "um aumento do diferencial entre o valor da oferta comercial mais competitiva e a tarifa do mercado regulado, tendo como base as ofertas padrão".

"Tendo como base a totalidade das ofertas comerciais, verifica-se que este diferencial tem vindo a aumentar desde o segundo trimestre de 2021, atingindo um valor máximo no quarto trimestre de 2021, para os três consumidores tipo", avança.

No quarto trimestre, precisa, esta diferença corresponde a 4,93 euros/mês, 13,75 euros/mês e 30,45 euros/mês para os consumidores tipo 1, 2 e 3, respetivamente, tendo por base a totalidade das ofertas comerciais.

Considerando as ofertas apenas de gás natural, para o consumidor tipo 1 a menor fatura mensal é a da GoldEnergy (BlackFriday Monogás ), com um valor de 9,64 euros/mês, que corresponde a um desconto de 20% e uma poupança mensal de 2,43 euros em relação à tarifa regulada.

Já para o consumidor tipo 2 é a tarifa simples da Endesa a que apresenta o valor mais competitivo, de 20,53 euros/mês, que corresponde a um desconto de 10% e uma poupança mensal de 2,18 euros em relação à tarifa regulada.

Para o consumidor tipo 3, a oferta comercial de gás com menor fatura mensal para além da tarifa regulada é da Endesa (Tarifa e-gás), com um valor de 47,13 euros/mês.

Analisando a evolução da faturação mensal nas ofertas de gás natural, a ERSE conclui que, ao longo do quarto trimestre, "a oferta de gás de valor mínimo nem sempre é mais competitiva do que a tarifa do mercado regulado".

"Para os três consumidores tipo verifica-se que, no quarto trimestre de 2021, a tarifa regulada é sempre a oferta de menor valor, tendo como base as ofertas padrão", refere, notando que, "ao longo do ano de 2021, verifica-se que o diferencial entre a oferta de gás de valor mínimo e a tarifa do mercado regulado tem vindo a diminuir, tendo como base a totalidade das ofertas comerciais".

Segundo precisa, no quarto trimestre de 2021 esta diferença corresponde a 2,43 euros/mês, 2,18 euros/mês e 0 euros/mês para os consumidores tipo 1, 2 e 3, respetivamente, tendo por base a totalidade das ofertas comerciais".