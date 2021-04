ERSE: Portugal é o sexto país da UE que vende gasolina 95 simples mais cara

No primeiro trimestre de 2020, Portugal situou-se na sexta posição dos países que vendem gasolina 95 simples mais cara na UE-27. Foto: Luis Costa Carvalho

No arranque de 2021, Portugal estava entre os países da União Europeia (UE) que comercializava a gasolina 95 simples mais cara. O peso da carga fiscal era também dos mais elevados entre os 27 estados-membros da UE

"Portugal situa-se na sexta posição dos países que vendem gasolina 95 simples mais cara na UE-27, sendo que o preço praticado corresponde a uma diferença de 55 cent/l e 17 cent/l face ao país com os preços mais baratos e ao país com os preços mais caros, respetivamente", indica a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), num relatório divulgado nesta quinta-feira, 22 de abril, relativo ao primeiro trimestre deste ano.

O regulador explica que em os efeitos fiscais "verificou-se uma maior uniformização do preço médio de venda (PMV) da gasolina 95 simples praticados na UE-27, com cerca de metade dos países a apresentarem preços entre os 0,50 €/l e os 0,55 €/l".

A ERSE nota que "no primeiro trimestre de 2021, Portugal apresentou um preço médio de venda e um preço médio antes de impostos superiores aos valores médios verificados na UE-27, na ordem dos 4 cent/l e 20 cent/l, respetivamente".

Quanto ao peso da carga fiscal sobre a gasolina 95 simples, os reflexos nos preços são inegáveis. Segundo o documento da ERSE, Portugal teve uma carga fiscal no preço médio de venda da gasolina 95 simples na ordem dos 63% de janeiro a março, um valor que fica acima da registada na UE-27 (60%), em Espanha (55%), na Alemanha (61%) e na Bélgica (62%).

"Espanha apresentou a menor carga fiscal do conjunto dos oito países analisados em maior detalhe, cerca de 8,1 p.p. inferior ao peso dos impostos que se verificou no mercado nacional. A carga fiscal aplicada nos dois países explicou a prática de preços médios de venda deste combustível no mercado nacional superiores aos preços médios praticados em Espanha", indica o regulador.

Gasóleo mais caro

Também no caso do gasóleo simples, os preços praticados em Portugal estiveram entre os mais caros da UE.

"Portugal situa-se na sétima posição dos países que vendem gasóleo simples mais caro na UE-27, sendo que o preço praticado corresponde a uma diferença de 38 cent/l e 21 cent/l face ao país com os preços mais baratos e ao país com os preços mais caros, respetivamente", diz a ERSE.

Entre janeiro e março de 2021, em Portugal os preços médios com impostos e sem impostos foram acima dos valores médios verificados na UE-27, "na ordem dos 11 cent/l e 0,7 cent/l, respetivamente". Dos oito países que foram analisados, o reino de Espanha foi o que apresentou o preço médio com impostos mais barato, cerca de 19 cent/l inferior ao preço médio praticado em Portugal. "Desconsiderando o efeito fiscal, o preço médio nacional deste combustível esteve alinhado aos valores reportados em Espanha, com uma diferença inferior a 0,5 cent/", segundo a ERSE.

Quanto ao GPL Auto, Portugal situa-se na sexta posição dos países mais caros na UE-27, "correspondendo a uma diferença de 19 cent/l e 17 cent/l face aos países com os preços mais baratos e com os preços mais caros, respetivamente".

"No primeiro trimestre de 2021, Portugal apresentou um preço médio superior ao valor médio verificado na UE-27, em 5 cent/l, e um preço médio antes de impostos inferior em 3 cent/l", remata a ERSE.