Ersuc lança concurso de 1,46 milhões de euros para viaturas de recolha de lixo porta a porta

© Miguel Pereira/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Julho, 2022 • 15:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A empresa Resíduos Sólidos do Centro (ERSUC) lançou um concurso de 1,46 milhões de euros (ME), para aquisição de oito viaturas de recolha seletiva de lixo porta a porta, segundo um anúncio publicado esta segunda-feira em Diário da República (DR).

As oito viaturas, de 19 toneladas cada, para a recolha seletiva de resíduos urbanos recicláveis (o denominado trifluxo) prestação serviço porta a porta, a partir do Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos de Coimbra, localizado em Vil de Matos.

Cada viatura, movida a diesel, terá de ter uma capacidade volumétrica mínima de 15 metros cúbicos, com cabina rebaixada e "sistema de compactação por placa, carregamento traseiro e elevadores com basculamento de contentores", lê-se no anúncio publicado no DR.

O concurso inclui ainda o fornecimento de hardware "a instalar em cada viatura, de acordo com as especificações técnicas previstas no caderno de encargos, bem como a formação orientada para a exploração e manutenção, nos termos e condições estabelecidos nas peças do concurso", adianta a publicação.

O prazo para apresentação de propostas é de 30 dias, decorrendo a execução do contrato ao longo de 10 meses.

A ERSUC serve uma população, de acordo com a página da empresa na internet, estimada em mais de 900 mil pessoas, distribuídas por 36 municípios dos distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria, no Litoral Centro de Portugal.