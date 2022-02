Ervideira anuncia nova adega com investimento superior a 1 milhão de euros © DR

Filipa Quito 25 Fevereiro, 2022 • 14:12

A ​​​​​​​Ervideira, localizada Reguengos de Monsaraz, Évora, vai construir uma nova adega no Verão deste ano. O investimento será de 1,2 milhões de euros e o fim das obras está previsto na primavera de 2023.

Esta nova infraestrutura terá uma área coberta de 1200 m2, divididos por dois pisos, a que acresce 400 m2 de esplanada e um roof top para provas, com mais 600 m2, totalizando 1.800 m2 de construção. A adega atingirá o seu potencial de produção com mais 150 000 garrafas de vinhos.

O objetivo do novo espaço passa pela produção de vinhos premium e super-premium, com novas tecnologias de fermentação e estágio, quer a recuperação das talhas antigas de 1880 da família, aos modernos lagares, ovos e troncocónicas, assim como estágios inovadores, explica a Ervideira em comunicado. Paralelamente, vem desenvolver diversos programas de enoturismo que reforcem a oferta já existente.

O diretor executivo da Ervideira, Duarte Leal da Costa, refere no mesmo documento que pretendem, com esta nova adega, oferecer aos clientes "um espaço amplo, com vista 360º, inserido no meio das vinhas, sendo a paisagem mais típica Alentejana. Um espaço diferenciador, acolhedor e de elevado nível, com novas experiências no mundo do enoturismo".

"Vamos proporcionar novos programas de aromas, cores, monocastas, provas de barricas, onde o enoturista poderá construir o seu próprio lote de vinhos, aos quais acrescem vários programas outdoor para famílias, mas que não queremos ainda revelar", afirma Duarte Leal da Costa.

O diretor da Ervideira acrescenta que "estes serviços raramente se encontram disponíveis no mercado dos vinhos e, por isso, queremos distinguir-nos através deste tipo de ofertas e com valor acrescentado para quem nos visita".

Depois de finalizado, o novo espaço poderá vir também a servir para a realização de eventos de outro tipo de natureza.