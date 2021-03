Ervideira diversifica com azeite e aguardente de medronho

Duarte Leal da Costa, diretor executivo da Ervideira, (à esquerda, na imagem), acompanhado do enólogo da casa, Nelson Rolo © Direitos Reservados

A Ervideira já não é só vinho. A empresa de Reguengos de Monsaraz está apostada em diversificar a sua área de negócios, com o lançamento de novos produtos, como o azeite e a aguardente de medronho. Investiu cerca de meio milhão de euros, em ano de pandemia, em novas propriedades, mas, também, na compra de 80 vacas de ventre, para se dedicar à venda dos vitelos. "Percebemos que não podíamos viver de um só produto e procuramos alternativas, com planos a médio e longo prazo", explica o diretor executivo da Ervideira.

Seguem-se, neste ano, investimentos em painéis solares, para tornar a propriedade autossuficiente, e, a cinco anos, a intenção é investir um milhão de euros numa nova adega para uma aposta reforçada no enoturismo. "O objetivo é claro. Não queremos ser a adega mais bonita, mas vamos querer ter o melhor enoturismo do mundo", garante Duarte Leal da Costa, que espera que o turismo internacional regresse, em força, já em 2022.

Como em tudo, também aqui a pandemia fez estragos e obrigou a repensar o futuro. "Foi um ano mau, sobretudo para quem, como a Ervideira, depende em absoluto das garrafeiras e da restauração. Apesar de tudo, os resultados não foram tão maus quanto se podia esperar, porque fechamos o ano com uma quebra de vendas acima dos 20%, mas com os resultados líquidos à tona da água", sublinha este responsável.

Uma performance só possível graças ao "corte muito forte" nas despesas que realizou. "A seguir ao primeiro choque, há que reagir e foi o que fizemos, procurando readaptar a empresa ao imediato, mas sem perder de vista o médio e longo prazo", explica Duarte Leal da Costa, que admite: "A maior tristeza de todas foi ter de reduzir os quadros, porque, em 30 anos, nunca tinha despedido ninguém". Um passo difícil, mas precedido de outros cortes, designadamente, no seu salário e na colocação dos seus filhos em lay-off. "A partir daí senti-me em condições de tomar as medidas necessárias à contenção de custos", garante.

Além do despedimento de dez dos 53 trabalhadores, a Ervideira engarrafou menos 20% em todas as referências, o que significou menos despesas em garrafas, rótulos, etc., e vendeu esse vinho a terceiros. A loja online, que havia criado em 2019, mas não tinha ainda qualquer expressão, mostrou-se, em 2020, um trunfo importante, assegurando já cerca de 100 mil euros de vendas.

Além disso, comprou a dita vacada, com 80 vacas de ventre, e intensificou a aposta no medronheiro, que já vinha de trás, com a aquisição de novas parcelas com esta cultura, bem como de olivais tradicionais. São 20 os hectares dedicados à azeitona e ao medronho, que se juntam aos mais de 90 hectares de vinha que a empresa detém, entre terras compradas e plantadas. Mas vai este ano plantar mais 20 hectares de vinha, em terras com potencial hídrico, onde fez furos e construiu reservas de água próprias, algo fundamental numa região como o Alentejo. No total, a Ervideira terminará 2021 com 110 hectares de vinha plantada. Tem, ainda, 200 hectares alugados para o negócio das vacas de ventre.

"Com a redução de custos que implementámos foram os 500 mil euros que investimos. Claro que precisamos de um reforço de tesouraria, mas temos parceiros na banca que acreditam e apostam em nós", frisa o empresário.

No total, a empresa espera atingir, em 2021, um volume de negócios acima dos 2,3 milhões de euros, com as quatro lojas próprias da marca - a Ervideira fechou, no verão, o espaço que tinha inaugurado em fevereiro em Fátima -, em Reguengos, Évora, Lisboa e Castelo de Vide, a gerar mais de meio milhão de euros. Até à data faturaram zero, mas Duarte Leal da Costa confia num verão "em grande". Tem tudo preparado para reabrir a seguir à Páscoa, com um relançamento "em força", logo que as autoridades o permitam. As vendas online e os novos produtos deverão gerar, espera, cerca de 200 mil euros, divididos em partes iguais.

Os novos negócios permitiram já criar condições para reintegrar parte dos funcionários despedidos. "O compromisso que assumi com eles foi que, logo que houvesse necessidade de contratar, iríamos buscá-los. Um entrou em fevereiro e há quatro que entrarão logo que o mercado reabrir", diz o empresário que, espera, dentro de um ano, já os ter todos de volta.