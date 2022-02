Escassez de componentes e aumento de custos leva Schindler a subir preços em 2022

A Schindler fechou o ano fiscal de 2021 com um lucro líquido de 689 milhões de francos © Schindler

A pressão sobre os preços, as interrupções na cadeia de distribuição, a escassez de componentes eletrónicos, e o aumento dos custos do material e transporte impactaram o negócio da suíça Schindler em 2021, nomeadamente nos resultados operacionais, revelou esta quarta-feira o grupo especializado em serviços relacionados com o transporte vertical, no seu relatório anual.

Apesar dos desafios verificados, a empresa não deixou de registar um crescimento nos resultados do ano fiscal que se encerrou agora. Rumo a bom porto, as encomendas e as receitas voltaram aos valores pré-pandemia e o cash flow resultante de atividades operacionais revelou-se sólido.

Para se manter no caminho certo relativamente aos já definidos objetivos de longo prazo, a Schindler reorganizou a estrutura diretiva, com o intuito de "impulsionar a mudança, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e com maior impacto", refere Silvio Napoli, presidente e CEO da Schindler. "Estamos determinados em recuperar a nossa competitividade e preencher as lacunas de rentabilidade, ao mesmo tempo que impulsionamos a inovação e fazemos a nossa parte na transição para cidades mais inteligentes e sustentáveis", sublinha o responsável em comunicado.

Tendo em conta "a crescente inflação dos custos de materiais, a pressão cambial persistente, interrupções na cadeia de abastecimento e atrasos em obras, bem como a recuperação dos mercados globais em várias velocidades", a empresa estima que o negócio continue a ser afetado em 2022, o que levará a um aumento de preços. Ainda sobre perspetivas futuras, o programa Top Speed será impulsionado - com despesas na ordem dos 150 milhões de francos (143 milhões de euros) - e o crescimento esperado é de 1 a 6%.

Resultados de 2021

Em 2021, a entrada de encomendas na empresa aumentou em 10,4%, para 12.166 milhões de francos suiços (11 599 milhões de euros), em relação ao ano anterior, em que se verificou um valor total de encomendas em 11.018 milhões francos (10.505 milhões de euros), tendo sido o mercado americano aquele que viu um maior crescimento. "Novas instalações, modernização e reparações registaram um crescimento de duplo dígito. A manutenção permaneceu resiliente e produziu um crescimento consistentemente sólido ao longo do ano", afirma o grupo.

Relativamente às receitas obtidas, aumentaram em 5,6% comparativamente com o ano anterior, passando de 11.236 milhões de francos (10.713 milhões de euros) para 10.640 milhões de francos (10.140 milhões de euros), com a região Ásia-Pacífico a gerar a maior taxa de crescimento.

Já o lucro operacional atingiu os 1.166 milhões de francos (1.110 milhões de euros), representando um aumento de 13%. Enquanto em 2020 a margem EBIT foi de 9,7%, em 2021 aumentou para 10,4%. O resultado inclui custos relacionados com o programa Top Speed 23, custos de reestruturação, despesas para o programa BuildingMinds e ganhos imobiliários.

Os resultados líquidos totalizaram 881 milhões de francos (840 milhões de euros) comparativamente com os 774 milhões alcançados no ano anterior. Por outro lado, o cash flow resultante das atividades operacionais diminuiu 16,9%, para 1.314 milhões, situando-se abaixo dos 1.581 verificados em 2020.

A Schindler fechou o ano fiscal de 2021 com um lucro líquido de 689 milhões de francos (656 milhões de euros) - no ano anterior, encerrou com 615 milhões de francos (586 milhões de euros). Perante estes valores, o conselho de administração propõe uma distribuição de um dividendo de quatro francos por ação nominativa e por certificado de participação.