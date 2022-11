Escola de Tim Vieira integra empreendimento da Vanguard na Comporta

A Vanguard está a desenvolver o projeto imobiliário-turístico Terras da Comporta. © D.R.

A Brave Generation Academy (BGA), serviço de ensino inovador fundado pelo empresário Tim Vieira, vai instalar-se na Comporta a partir de 2024, num investimento superior a um milhão de euros.

A Vanguard Properties, promotora imobiliária que está a desenvolver vários projetos na região, assinou esta quinta-feira um memorando de entendimento para a abertura de um hub da BGA na Comporta.

A abertura deste polo escolar "é um investimento estratégico para a concretização da visão que a Vanguard Properties tem para a região", diz a promotora em comunicado.

O objetivo visa o desenvolvimento social e económico e também melhorar a qualidade de vida na Comporta, através da oferta de serviços com capacidade para mitigar a sazonalidade, frisa ainda.

A Vanguard vai atribuir 30% das vagas anuais a alunos com dificuldades económicas da região.

A BGA tem um sistema de ensino centrado no perfil e nas necessidades específicas de cada aluno, utiliza o British International Curriculum e tem saídas para as universidades como a Harvard University ou o Massachussets Institute of Technology.

Segundo o comunicado, nesta academia os alunos beneficiam de total flexibilidade para escolherem os módulos por que têm maior interesse, as aulas são lecionadas em formato híbrido, em inglês, sempre com o acompanhamento de dois learning coaches.

A BGA estreou-se em 2019 em Cascais, onde existem atualmente sete polos, e estendeu-se para o Porto, Braga, Coimbra, Leiria, Aveiro, Caldas da Rainha, Óbidos, Santarém, Fundão, Sintra Lisboa, Setúbal, Ericeira e Algarve.

A nível internacional, a escola marca presença em Espanha, Estados Unidos, Moçambique, Quénia, África do Sul e Namíbia.

Os alunos podem frequentar as aulas em qualquer dos diferentes hubs, consoante as suas necessidades.

"Acreditamos muito no potencial da Comporta e pretendemos impulsionar o desenvolvimento económico e social da região, o que pressupõe infraestruturas e serviços que aumentem a qualidade de vida de todos e que contribuam para a fixação de residentes", diz no comunicado José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard.

Para Tim Vieira, esta parceria com a promotora imobiliária "é o reconhecimento de um sistema educativo de currículo internacional, capaz de preparar os jovens para o futuro utilizando um modelo híbrido (online e offline) e que vai ao encontro das novas formas de vida".

A Vanguard Properties tem atualmente no seu portfolio 22 projetos entre Lisboa, Oeiras, Algarve e Comporta, num investimento total da ordem dos 1.2 mil milhões de euros.