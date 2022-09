Escola lança inquérito online para ajudar alunos na carreira profissional

Ferramenta online dispões de 10 questões, desde perguntas pessoais ao tempo livre, a metodologias de trabalho e outras © DR

A escola de programação Le Wagon lança agora um inquérito online para ajudar futuros alunos a descobrirem a carreira profissional em vários ramos da tecnologia.

A ferramenta dispõe de um conjunto de 10 questões, que vão desde perguntas pessoais, relacionadas, por exemplo, o que fazem os jovens nos tempos livres, metodologias de trabalho e o que fariam em diferentes cenários no local de trabalho.

Os talentos que realizarem o quiz receberão, como resultado, cinco perfis modelo adequados à personalidade. Os perfis podem variar entre analítico, inovador, mecânico, versátil ou criativo.

A criadora do projeto e administradora associada da Le Wagon no Sul da Europa, Ana Santos, explica que "este teste visa mostrar cinco perfis que podem ser bem-sucedidos numa carreira tecnológica e, assim, estreitar as áreas em que cada perfil mais facilmente se iria encaixar".

No fim de contas, "o objetivo é dar uma perspetiva clara aos futuros estudantes, que ainda não sabem se querem seguir uma carreira como programadores ou cientistas de dados", acrescenta a responsável.

A Le Wagon está presente em Lisboa desde 2016 e conta com campus em mais de 45 cidades no mundo.