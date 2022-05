Esforço das famílias para comprar casa subiu em 10 cidades do país num ano

LisboaTaxa de esforço para comprar casa aumentou em 10 cidades (Imagem de arquivo) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Comprar casa está a exigir um esforço maior por parte das famílias portuguesas. Um estudo do portal imobiliário Idealista concluiu que, num ano, a taxa de esforço para aquisição de habitação aumentou em 10 cidades do território nacional, quando comparado o primeiro trimestre deste ano com o mesmo período de 2021.

A maior subida verificou-se em Setúbal, Beja e Évora, informa o Idealista que cruzou os preços de venda de março de 2022 com a estimativa de rendimentos líquidos familiares durante o mesmo período.

Já em Portalegre, Coimbra e Viana do Castelo verificou-se a tendência inversa, com a taxa de esforço a diminuir.

Capitais de distrito

Setúbal lidera a lista de aumento do esforço. No primeiro trimestre deste ano a taxa de rendimento familiar a ser destinado para a casa foi de 24,7%. No período homólogo registou-se uma taxa de 21,7%. Logo a seguir vem Beja, com 14,4%, no primeiro trimestre deste ano contra os 13,4% do ano passado. Évora com 20,5% (2022) face aos 19,6% (2021), Funchal aumentou de 24,8% para 25,6% este ano. Já Lisboa subiu de 20,9% para 21,4%, Faro foi de 24,3% para 24,9% e Braga de 52,3% para 53%, comparando em todo os casos os primeiros três meses deste ano com o período homólogo.

Lisboa é onde a população necessita de fazer um maior esforço para comprar casa, já que os seus habitantes precisam de destinar 53% do seu rendimento familiar a este encargo. Logo seguida pelo Porto, com (31,9%), Funchal (25,6%), Faro (24,9%), Setúbal (24,7%), Aveiro (23,6%), Coimbra (22,2%) e Braga (21,4%).

Em sentido contrário, em Portalegre a taxa de esforço diminuiu, passando de 12,8% no primeiro trimestre do ano passado para 10,9% no primeiro trimestre deste ano. Seguem-se Coimbra (de 24% para 22,2%), Viana do Castelo (de 19,5% para 17,8%), Vila Real (de 17,7% para 16,3%), Santarém (de 14,6% para 13,6%) e Porto (de 32,5% para 31,9%

Taxa de esforço por distritos/Ilhas

A Ilha do Faial registou o maior aumento da taxa de esforço, que passou de 10,8% no primeiro trimestre de 2021 para 13,2% no primeiro trimestre de 2022. Seguem-se Setúbal (de 23,6% para 25,2%), Lisboa (de 38,1% para 39,1%), Vila Real (de 15,4% para 16,3%), Ilha do Pico (de 16,7% para 17,1%), Aveiro (de 19,9% para 20,1%), Porto (de 28,4% para 28,6%) e Porto Santo (de 21,3% para 21,5%).

Já o distrito de Beja foi onde se registou uma maior diminuição na taxa de esforço para comprar habitação. Passou de uma taxa de 14,1% do rendimento familiar no primeiro trimestre de 2021 para 11,5% no primeiro trimestre deste ano. Seguem-se as descidas de Évora (de 16,3% para 14,6%), Coimbra (de 18,8% para 17,1%), Viana do Castelo (de 17,1% para 15,7%), Faro (de 31,3% para 30.3%), Guarda (de 12,5% para 11,5%), Santarém (de 14,9% para 13,9%) e Viseu (de 15,5% para 14,7%).

É no distrito de Lisboa que se regista um maior esforço para adquirir habitação, uma vez que é necessário destinar 39,3% do rendimento familiar para a compra de casa. Seguem-se Faro (30,3%), Porto (28,6%), Setúbal (25,2%), Ilha da Madeira (23,1%), Ilha de Porto Santo (21,5%) e Aveiro (20,1%).

Por seu turno, é em Portalegre que verifica a menor taxa de esforço, onde apenas 10,8% do rendimento familiar é destinado à compra de casa. Seguem-se Beja (11,5%), Guarda (11,5%), Bragança (12,2%) e Castelo Branco (12,2%).