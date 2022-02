Esgotou em 1 hora. Novo sucesso da Tesla é um microfone para karaoke no carro

Motor24 02 Fevereiro, 2022 • 12:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois da Teslaquila, uma tequila vendida em estilizadas garrafas em forma de relâmpago, e da GigaBier, uma cerveja produzida nas instalações da gigafactory que a marca inaugurou nos arredores de Berlim, na Alemanha, a Tesla já tem um novo artigo pensado única e exclusivamente para potenciar a imagem da marca. Chama-se TeslaMic, e como o próprio nome indica é um microfone para sessões de karaoke no carro. O acessório, exclusivo para o mercado chinês, faz-se acompanhar da aplicação Leishi KTV, que fornece a oportunidade dos ocupantes do veículo acompanharem as letras das músicas em animadas cantorias durante as viagens.

Desde 2019, que a marca de Elon Musk oferece a funcionalidade "Caraoke" nos seus veículos elétricos, mas numa versão simplificada e mais limitada. Mas este novo microfone, com a atualização de software mais recente (v2022.2.1), oferece um sistema de karaoke mais completo, muitíssimo mais abrangente e funcional.

TeslaMic

O TeslaMic, vendido em conjuntos de duas unidades, foi colocado à venda na loja online por um preço a rondar os 170 euros, mas esgotou em menos de uma hora.

@Teslacn starts to offer TeslaMi for better in-car Karaoke experience. pic.twitter.com/xEKiaMAZWF - Ray4Tesla⚡️ ☀️ (@ray4tesla) January 28, 2022

Leia mais no Motor24.