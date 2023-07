ESI Robotics recebe capta 626 mil euros para criação de célula robótica de fabrico

© DR.

A ESI Robotics, empresa portuguesa especializada em soluções de robótica e automação industrial, acaba de integrar o projeto INOV.AM - Inovação em Fabricação Aditiva -, do qual irá receber 626 mil euros de financiamento para implementar a célula automatizada mais versátil de fabrico aditivo em Portugal.

Trata-se de uma célula robótica aplicada à manufatura aditiva de peças em grande escala, com controlo de temperatura e humidade, de forma a garantir a qualidade de produção.

A solução agrega as vantagens do fabrico aditivo com a automação robótica, integrando um robot industrial e sistemas de controlo de software de última geração para garantir o fluxo contínuo e preciso da produção.

Contando também com a participação de empresas como a Movecho, DONE Lab, Periplast, LCR Perfis e Norcam, o objetivo passa por impulsionar a inovação e eficiência na indústria, contribuindo para o crescimento económico do país e criando produtos mais sustentáveis.

A nova célula permitirá produzir peças com materiais reciclados, recicláveis e excedentes de outras indústrias, como a cortiça, caroço de azeitona ou arroz.

Para Gil Sousa, cofundador da ESI Robotics, o projeto INOV.AM - inserido no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) -, permite "mostrar as vantagens práticas da robótica avançada e fabrico aditivo". O responsável sublinha, ainda, o compromisso da empresa com o impulsionar da competitividade do país e consequente "modernização do setor industrial".