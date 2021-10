Espanha com 5,2 milhões de turistas estrangeiros em agosto. Metade do registado em 2019

Barcelona, Espanha

Recuperação mas ainda longe dos níveis pré-pandémicos. Tal como em Portugal, a atividade turística em Espanha - um dos motores da economia - continua na senda da retoma. Em agosto, e de acordo com dados reportados nesta segunda-feira pelo gabinete espanhol de estatística e citado pelo jornal Cinco Días, Espanha acolheu 5,2 milhões de turistas estrangeiros, o que representa um crescimento de quase 113% face ao mesmo período do ano passado.

Apesar da subida face a agosto de 2020, os números registados neste ano ficam muito abaixo do que aconteceu em 2019. Em agosto de 2019, Espanha contou com 10,11 milhões de turistas não residentes, o que significa que neste ano foi sensivelmente metade do registado antes da pandemia.

Em relação aos gastos destes turistas, os dados reportados pelo INE espanhol indicam tendência semelhante: os gastos ascenderam a 5,9 mil milhões de euros, o dobro do obtido em agosto de 2020, mas menos que em agosto de 2019, quando ascenderam a mais de 11,7 mil milhões de euros.

França foi o principal emissor de turistas para Espanha; foram quase 1,3 milhões em agosto. Reino Unido e Alemanha foram os outros dois grandes emissores de turistas.

Portugal com um milhão de estrangeiros

Os dados preliminares revelados na semana passada pelo INE revelam que, tal como no caso espanhol, o turismo em Portugal vem demonstrando sinais de recuperação. As unidades de alojamento para viajantes contaram com pouco mais de um milhão de hóspedes não residentes em agosto e foram responsáveis por 3,2 milhões de dormidas.

Em épocas de crise e de pós-crise os mercados de proximidade são, frequentemente, a opção para quem quer viajar. Os números preliminares do gabinete de estatística indicam que Portugal acolheu quase 262 mil turistas residentes em Espanha em agosto e mais de 190 mil com origem em França. Do Reino Unido foram mais de 98 mil e da Alemanha mais de 67 mil em agosto