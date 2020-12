Espanha com segunda fusão bancária do ano

Agência do banco Unicaja em Málaga, Espanha. © Carlos Díaz/EPA

Está em marcha a segunda fusão bancária do ano em Espanha. Os conselhos de administração do Unicaja e do Liberbank validaram esta terça-feira os planos para fundir os dois bancos. Durante o ano de 2021, vai nascer o quinto maior grupo bancário espanhol, segundo a imprensa local.

O novo grupo terá sede em Málaga e contará com ativos avaliados em 109 mil milhões de euros, 10 mil funcionários, 1600 agências e 2700 caixas de levantamento de dinheiro.

Com capital superior a 7 mil milhões de euros, os dois grupos terão de reduzir cerca de 4500 milhões de euros em ativos problemáticos. "No contexto de crise sanitária e económica, além de outros desafios estruturais esta fusão é uma oportunidade estratégica para a consolidação do posicionamento de ambas as entidades", referem os bancos em comunicado citado pelo portal El Confidencial.

Juntos, Unicaja e Liberbank serão o quinto maior grupo bancário espanhol, atrás do grupo CaixaBank/Bankia, BBVA Espanha, Santander Espanha e Sabadell. A fusão deverá ser aprovada durante o ano de 2021, depois das assembleias-gerais dos respetivos bancos e das autorizações dos reguladores.

Em setembro, CaixaBank (dono do BPI) e Bankia anunciaram uma fusão para criarem o maior grupo bancário de Espanha. No projeto de fusão, Fernando Ulrich é proposto como o presidente do conselho de administração do novo líder da banca espanhola.