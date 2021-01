Espanha. Lidl obrigada a retirar Monsieur Cuisine por copiar robot de cozinha dos donos da Bimby

A justiça espanhola considerou que o Lidl copiou a patente do robot de cozinha Thermomix, propriedade da empresa Vorwerk em Portugal comercializado sob a marca Bimby. O Tribunal de Barcelona obrigou ainda a cadeia alemã a retirar as unidades robots Monsieur Cuisine do mercado, bem como a suspender a sua importação, armazenamento, oferta e comercialização.

Em Portugal o Monsieur Cuisine é igualmente vendido nos supermercados Lidl, mas a decisão em Espanha não afeta os consumidores nacionais, garante a cadeia alemã.

"A decisão judicial que afeta Espanha não afeta os clientes nacionais que já tenham adquirido o robot. Neste momento, a Monsieur Cuisine não está à venda nas lojas Lidl, uma vez que não é um produto que tenhamos permanentemente disponível, mas apenas em alturas específicas", adianta fonte oficial do Lidl Portugal quando contactada pelo Dinheiro Vivo.

No mercado português o Monsieur Cuisine esteva à venda nas lojas Lidl em dois momentos, em abril e finais de novembro do ano passado, por 359 euros. Um valor consideravelmente abaixo dos praticados pela Vorwerk, que comercializa a Bimby.

A decisão do tribunal espanhol surge depois de uma queixa apresentada em junho de 2019 pela Vorwerk, tendo em novembro - mas só agora conhecido - a justiça considerado que o Monsieur Cuisine do Lidl copiava o modo de fecho de tampa e pesagem de alimentos do robot de cozinha Thermomix.

De acordo com a imprensa espanhola, o Tribunal condenou ainda o Lidl ao pagamento de uma indemnização à Vorwerk num montante a ser determinado quando a sentença for definitiva.