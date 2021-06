Espanha quer comboio de dia Lisboa-Madrid

Comboio da série 730 pode circular em linhas eletrificadas e sem catenária, com bitola europeia e ibérica e ainda com diferentes tensões. © Kabelleger/David Gubler/Wikimedia Commons

É com um comboio diurno que Espanha quer retomar as ligações ferroviárias entre Lisboa e Madrid. As duas capitais ibéricas perderam a ligação ferroviária internacional em março do ano passado e desde então decorrem negociações entre a CP e a Renfe para recuperar a viagem. Portugal apenas admite reativá-la se não houver prejuízo.

Espanha defende a ligação por um comboio diurno com a duração de sete horas e 25 minutos e que não é mais do que o prolongamento da ligação que já existe entre Madrid-Badajoz operada pela Renfe, segundo o documento a que o Dinheiro Vivo teve acesso. Atualmente, a viagem ibérica demora cerca de 10 horas e 30 minutos e recorre a quatro comboios.

"Propomos que haja um comboio diurno entre Lisboa e Madrid, via linha do Leste. Poderia ser feito já neste verão e não há qualquer impedimento da infraestrutura", nota o porta-voz do movimento cívico Corredor Sudoeste Ibérico, Antonio García Salas.

Partindo de Lisboa-Santa Apolónia pelas 6h35, o comboio chegaria a Madrid-Chamartín pelas 15 horas (hora espanhola). No regresso, a composição sairia de Madrid pelas 15h30 (hora espanhola) e chegaria a Santa Apolónia pelas 21h55.

Do lado português há quatro paragens, nas estações do Oriente, Entroncamento, Abrantes e Elvas; em Espanha, há seis estações contempladas: Badajoz, Mérida, Cáceres, Navalmoral de la Mata, Talavera de la Reina e Atocha.

A viagem terá de ser realizada com a série 730 da Renfe. O comboio pode circular em bitola ibérica e europeia, em linhas não eletrificadas e com catenária e ainda com diferentes tensões (25 mil em Portugal; 3 mil em Espanha).

No final do ano, o tempo de viagem poderá ficar reduzido em 30 minutos com a utilização da nova linha entre Plasencia e Mérida. No início de 2022, melhorias adicionais entre Badajoz e Mérida poderão encurtar a deslocação entre as duas capitais para menos de seis horas e meia.

No final de 2023, ficará pronto o troço de 110 quilómetros entre Évora e Elvas, para velocidades de até 250 km/h. As duas capitais ficarão então a menos de cinco horas de distância.

Reação portuguesa

A Renfe acolheu a sugestão do movimento cívico e transmitiu-a à CP. "A proposta de circulação de um comboio diurno entre Lisboa e Madrid, pela linha do Leste, é uma das situações que está em estudo, no âmbito do grupo de trabalho constituído para restabelecimento das ligações ferroviárias entre Portugal e Espanha", responde ao Dinheiro Vivo fonte oficial da transportadora portuguesa.

A CP, contudo, recusa operar o comboio com prejuízo, implicando um aditamento ao contrato de serviço público, que implica compensações financeiras. Apenas o interesse político poderá determinar que a ligação seja iniciada apesar dos gastos.

Mesmo não existindo estudos de procura para uma ligação ferroviária diurna, o comboio poderá ser atrativo para ligações intermédias, tão ou mais competitivas do que o automóvel e promovendo novos mercados. Por exemplo, Abrantes poderá ficar a duas horas e 26 minutos de Mérida, menos 50 minutos do que atualmente; de Elvas a Madrid, a viagem durará quatro horas e 30 minutos, numa redução de 40 minutos.

Até março de 2020, o Lusitânia Comboio Hotel assegurava, durante a noite, a ligação Lisboa-Madrid, via linha da Beira Alta. A viagem durava 10 horas e 20 minutos. Esta cooperação ibérica pode ganhar importância numa altura em que as federações dos dois países pretendem organizar, em conjunto, o Mundial de futebol de 2030.