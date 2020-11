Espanha resgata Air Europa, injetando 475 milhões de euros

imagem_central_DV_PE_Espanha

O governo espanhol aprovou o resgate à companhia aérea Air Europe, injetando na empresa 475 milhões de euros através de um fundo recém-criado por Madrid para apoiar firmas consideradas como estratégicas e que foram afetadas pela pandemia, de acordo com o El País. Esta operação será realizada através de dois empréstimos.

Os moldes a aplicar a Air Europe são os mesmos que às outras que beneficiam deste apoio público temporal: tem seis meses para executar os empréstimos e por outro lado tem seis anos para devolver a totalidade do valor do empréstimo que receber.

"Estamos a falar de uma companhia estratégica e o objetivo deste governo é que a segunda companhia aérea em termos de volume de impacto económico e comercial do nosso país possa transitar desta situação de pandemia e conseguir depois da mesma recuperar toda a sua capacidade de voo e todas as suas ligações", disse María Jesús Montero, ministra da Fazenda, citada pelo jornal.

As restantes condições aplicáveis para este apoio financeiro não foram reveladas pelo ministério da Fazenda espanhol, de acordo com o El País. No entanto, a ministra da Fazendo deixou claro, em declarações aos jornalistas, que o Governo tem a possibilidade de autorizar operação de compra e venda ou possíveis alianças.

"Reservamos a capacidade para poder dar a opinião e transferir critérios", indicou a governante.

Esta questão é particularmente relevante uma vez que está pendente a aquisição da Air Europe pela Ibéria, uma operação anunciada há cerca de um ano, por mil milhões de euros. A chegada em força da pandemia, que afetou fortemente a aviação civil, levou a uma redefinição das condições, nomeadamente uma descida do preço da operação.