Espanha vai dar um impulso de quatro mil milhões de euros ao turismo

O turismo é um dos motores da economia espanhola. E uma das vítimas da pandemia do novo coronavírus. Tal como em Portugal, a maioria das unidades hoteleiras esteve de portas fechadas durante várias semanas e todas as atividades indiretamente ligadas a esta atividade também sofreram fortes perdas.

Por isso, o Executivo espanhol decidiu que vai colocar no terreno um plano que tem como objetivo impulsionar o setor do turismo. Este plano está avaliado em 4.262 milhões de euros e quer também promover, de acordo com Pedro Sánchez, chefe do governo, uma transição para um modelo económico “mais sustentável e inclusivo aproveitando o posicionamento do setor como indústria estratégica”, avança o jornal Cinco Días.

O plano apresentado esta quinta-feira assenta em cinco pilares, subdividindo-se em 28 medidas, contando assim com uma dotação de mais de quatro mil milhões de euros, sendo que destes, 2,5 mil milhões de euros têm como destino as empresas turísticas, com o objetivo de assegurar a sua liquidez.

O primeiro pilar da estratégia, de acordo com o jornal, é recuperar a confiança dos turistas no destino Espanha, enquanto local seguro. O orçamento para esta medida é de 200 mil euros. Mas para reativação do setor estão previstos cerca de 3,3 mil milhões, montante ao que se vai somar 859 milhões de euros para a melhorar a competitividade do setor.

Outro pilar passa pela criação de um novo observatório para melhorar a atividade turística. Além disso, outro dos pilares passa por usar o marketing, e as suas ferramentas, para colocar Espanha como destino seguro, sustentável e ajudar na reactivação dos mercados tanto o interno como os internacionais. Para este último pilar, estão orçamentados mais de 38 milhões de euros, segundo a mesma fonte.

Pedro Sánchez, durante a apresentação deste plano, disse que a Espanha “é muito mais que um destino, a Espanha é um modelo de saber fazer”. “Superamos a parte mais dura da pandemia e passamo-la unidos e estamos seguros que vamos enfrentar a recuperação económica unidos. Espanha vai continuar a liderar o turismo mundial e vai fazê-lo depois deste golpe porque o setor vai contar com o apoio ativo do governo e de todas as instituições públicas”, garantiu o chefe do Executivo espanhol.