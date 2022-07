Espanhola ABAI paga 500 mil euros por nova sede em Portugal

Sede da operação portuguesa da ABAI © D.R

A ABAI iniciou operações em Portugal em abril de 2021, após a aquisição da Leads4sales, cumprindo os planos de internacionalização do grupo especializado em outsourcing. Pouco mais de um ano depois, a empresa inaugura uma nova sede em Lisboa, foi esta quinta-feira anunciado. O investimento no novo escritório ascendeu a cerca de 500 mil euros.

Em comunicado, a empresa espanhola sublinha que a nova sede, que se localiza na torre do centro comercial Colombo, representa um reforço do investimento em Portugal.

"Composta por dois andares [três mil metros quadrados] e com capacidade para receber um total de 500 profissionais com uma sólida experiência em diferentes áreas de especialização", a ABAI indica que o novo espaço vai funcionar "como um novo centro de atendimento ao cliente". Esse centro vai "prestar assistência a projetos multilingue de clientes locais e de nearshore (fuso horário idêntico)". Endesa, Arval, Avaya e a Culligan Portugal (dona da Fonte Viva) serão algumas das empresas a serem suportadas no novo centro, sendo que o novo escritório servirá "várias áreas geográficas a nível nacional e internacional".

Javier López Cuevas, presidente do conselho de administração da ABAI, explica que o investimento num novo espaço, em Portugal, "demonstra o compromisso com o crescimento através de novas e melhoradas infraestruturas que permitem ter um crescimento sustentável".

A nova sede faz parte, ainda, do plano de expansão internacional da ABAI, que conta já com uma presença nos mercados espanhol, brasileiro, colombiano e português. Esta empresa tem hoje dez centros de serviços em Madrid, Barcelona, Corunha, Saragoça, Málaga, Jaén e León (Espanha), Manizales (Colômbia), Lisboa (Portugal) e São Paulo (Brasil), reunindo seis mil talentos globalmente que gerem 100 milhões de interações em dez idiomas diferentes.