Espanhola Aire Networks compra AR Telecom

A espanhola Aire Networks comprou a totalidade do capital da AR Telecom, consolidando com esta operação a sua oferta no mercado ibérico. "A Ar Telecom irá manter a sua atual equipa de gestão e expandirá o portfólio de serviços que poderá oferecer aos seus clientes", informam. "Com esta aquisição, o volume de negócios consolidado do Grupo Aire Networks chegará aos 120 milhões de euros em 2021". A compra está sujeita à aprovação da Autoridade da Concorrência. Valor da operação não foi divulgado.

Com esta operação é a segunda compra de operadores espanhóis de empresas de telecomunicações em Portugal, depois da MasMóvil ter adquirido a Nowo e Oni. Operação surge numa altura em que em Portugal decorre o leilão do 5G.

"Este é apenas o primeiro passo para a internacionalização da Aire Networks", diz Raúl Aledo, CEO da Aire Networks, citado em nota de imprensa. "Embora 2020 tenha sido um ano turbulento devido à pandemia, temos continuado o nosso caminho de crescimento. A Ar Telecom irá acrescentar muito, pela competência e capacidade de trabalho, e irá tornar-se um fator determinante na internacionalização do nosso Grupo", diz ainda.

"A Ar Telecom tem uma grande carteira de clientes aos quais fornece comunicações unificadas e serviços em cloud, algo que representa uma grande oportunidade de crescimento para nós. Além disso, iremos manter a atual equipa, pelo que estamos a acrescentar esse talento e experiência ao Grupo. Estamos muito satisfeitos com a compra desta prestigiada empresa e estamos convencidos de que esta aquisição nos ajudará a manter em 2021 o crescimento que alcançámos em 2020", afiança o gestor.

Com uma rede de mais de 27 mil quilómetros em Espanha, a Aire Networks é o quarto operador de telecomunicações neste mercado, oferecendo serviços de conectividade, voz, audiovisual, datacenter e cloud para operadoras, empresas e administração pública. Desde 2018 tem o fundo Magnum Capital como acionista, mantendo os sócios fundadores a sua presença na empresa.

Com esta aquisição - sujeita a aprovação dos reguladores - o grupo espanhol aponta este ano para um volume de negócios consolidado de mais de 120 milhões de euros. "O fecho desta transação demonstra a determinação do Grupo em crescer de forma orgânica e inorgânica, percurso que começou em 2019 com a aquisição da Unelink e Prored, e que continuou em 2020 com a aquisição da LCRcom, todos operadores e empresas líderes nos seus respetivos segmentos", diz a Aire Networks, em nota de imprensa.

"Esta operação permite consolidar a oferta de ambas as empresas no mercado ibérico, criando um operador muito relevante no setor empresarial e administração pública, com uma gama única de produtos e serviços", diz ainda.

Presente no mercado desde 2000, a Ar Telecom é uma empresa nacional que presta serviços integrados de cloud, managed services, software e comunicações para o mercado empresarial e setor público. Conta com infraestruturas próprias de cloud, datacenter e fibra ótica.