Espanhola Altia compra consultora tecnológica Noesis

A empresa espanhola irá incorporar a Noesis no grupo Altia, conforme avança a consultora em comunicado de imprensa. O acordo entre as duas organizações supõe a aquisição da totalidade do capital da Noesis e das sociedades filiais. Embora a Noesis não indique o montante da aquisição, o jornal espanhol Expansión avança um montante na ordem dos 14 milhões de euros.

“O acordo agora estabelecido irá permitir-nos abrir as portas do mercado das principais empresas espanholas, ao mesmo tempo que irá acelerar a nossa estratégia de expansão internacional”, afirma Eduardo Vilaça, sócio fundador e Chairman de Noesis, citado em comunicado.

As duas empresas continuarão a operar de forma independente, indica a Noesis, mas aponta que irão começar os trabalhos “para integração das áreas da oferta comercial e dos processos-chave”.

A Noesis foi criada há 20 anos e presta serviços em várias geografias: além de Portugal, opera nos Países Baixos, Irlanda, Brasil e Estados Unidos. Com 900 colaboradores, a empresa está dedicada ao desenvolvimento de aplicações low code, quality assurance, soluções agile e ainda analítica de dados. Já a espanhola Altia tem cerca de mil profissionais e 500 clientes, distribuídos por países na Europa e América do Sul.